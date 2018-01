“ANNUNCIO AL PAESE CHE…NON MI CANDIDO!” - “VIPERETTA” FERRERO SMENTISCE LE VOCI SU UNA SUA DISCESA IN CAMPO: “C’E’ BISOGNO DI ALTRE PERSONE, IO SONO UNO SPORTIVO, UNO CHE FA CULTURA. L'UNICA POLTRONA CHE CERCO E’ QUELLA DI CASA MIA - IO MINISTRO DELLO SPORT? MA SE HO FATTO LA TERZA ELEMENTARE..."

Da “Un giorno da pecora - Radio Rai1”

viperetta ferrero

“Non è vero che mi voglio candidare. Posso annunciare al Paese che non mi candido perché credo che ci sia bisogno di altre persone, io sono uno sportivo, uno che fa cultura, non andrei mai a candidarmi per fare il 'pianista'”. Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, oggi a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, ha risposto così alla domanda dei conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari sulle voci che lo vorrebbero candidato con 'Noi per l'Italia'.

viperetta ferrero

“Non cerco poltrone, sto sulla poltrona di casa mia...” ha proseguito Ferrero. Tuttavia, lei è stato alla presentazione di 'Noi per l'Italia', ovvero la cosiddetta 'Quarta Gamba' del centrodestra. “Quarta Gamba non si può sentire, fermi tutti, è brutto. Comunque si, io ero presente lì perché ero andato a salutare una persona, non sapendo che c'era questa presentazione”. E' vero che le hanno chiesto di candidarsi?

maurizio lupi

“No - ha detto Ferrero a Un Giorno da Pecora - non è vero”. Non le ha chiesto nulla nemmeno Maurizio Lupi? “No, Lupi è un signore perbene che incontro la mattina presto quando vado a correre”. Le piacerebbe fare il Ministro dello Sport?

“Ma quale Ministro, se ho fatto le terza elementare...” Non è che poi ci ripensa? "Io cazzate non ne dico mai!". Poi Ferrero ha aggiunto: "oggi ho visto a Roma Eur una persona che stima molto, Giorgia Meloni. Era da sola, con una Mini Minor, quando è scesa sembrava una bambina. E' un genio, va in giro da sola, senza la scorta!"

GIORGIA MELONI ATREJU 1