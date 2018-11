“ATTENTI A QUELLO CHE CONDIVIDETE, IO DI FOTO CHE VENGONO MESSE E GIRANO IN RETE NE SO QUALCOSA” – SALVINI FA IL SIMPATICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA CAMPAGNA DELLA POLIZIA SULL’USO CORRETTO DEL WEB: “IO AMO STARE SUI SOCIAL MA HO 45 ANNI. DOVETE STARE ATTENTI, LA RETE È PIENA DI INFAMI”

James Perugia per www.leggo.it

LA FOTO CON CUI LA ISOARDI HA MOLLATO SALVINI

Il vicepremier Matteo Salvini ospite all’Auditorium Parco della Musica a Roma per la presentazione della campagna #cuoriconnessi2 presentata da Polizia di Stato e Unieuro, parlando ai ragazzi delle scuole dell’uso corretto dei social non ha risparmiato una frecciatina alla ex Elisa Isoardi: «Attenti a quello che condividete. Io di foto che vengono messe e poi girano in rete ne so qualcosa...», ha detto alludendo alla foto pubblicata dalla ormai ex compagna su Instagram che lo ritrae a letto e a petto nudo, suscitando risate in sala.

Il ministro dell’interno ha poi aggiunto: «Io amo stare sui social ma ho 45 anni. Mi piace condividere il mio lavoro ma anche quello che mangio a cena». E poi non ha usato giri di parole: «Dovete stare molto attenti, la rete è piena di infami». Salvini ha poi spiegato che a suo figlio, di 15 anni, ha da poco permesso di fare qualche accesso in rete ma rigorosamente controllato. Per la figlia di piccola invece, di circa 5 anni, il vicepremier dice «campa cavallo».

matteo salvini elisa isoardi

La conferenza ha faticato a ripartire quando Salvini ha lasciato il palco a causa della folla di ragazzi e non solo che hanno voluto fare un selfie con lui.

elisa isoardi matteo salvini isoardi salvini salvini isoardi salvini isoardi chi ELISA ISOARDI SALVINI isoardi salvini isoardi salvini elisa isoardi matteo salvini MATTEO SALVINI REPLICA ALLA ISOARDI DALL AFRICA salvini isoardi matteo salvini su tinder matteo salvini torna single matteo salvini luigi di maio