Berlusconi? «Uno che ha sovvenzionato la mafia per 20 anni».

Il suo ritorno in prima linea? «Il ritorno di un soggetto che una sentenza definitiva riconosce aver avuto relazioni con Cosa nostra».

La cosa più preoccupante? «Il silenzio della politica su mafia e corruzione. Purtroppo molti segnali che ci aspettavamo non sono arrivati». Nino Di Matteo, il pm antimafia indicato fino a un mese fa tra i potenziali ministri del M5S, affida al quotidiano spagnolo El País la delusione per l' assenza, nel dibattito elettorale, dei temi della lotta a mafia e corruzione. «È desolante constatare come se ne parli tanto poco.

Si vuole dimostrare che non sono il problema principale della nostra democrazia. Si parla di economia - dice Di Matteo - e non si capisce che le mafie la adulterano». Perché questo silenzio? «Mafia e corruzione - sostiene il pm - fanno parte di un sistema unico. La giustizia non può ancora colpirli nello stesso modo. Nelle carceri italiane ci sono più di 60.000 detenuti ma i condannati per corruzione non arrivano a 30. Non capisco se è sottovalutazione o accettazione».

Nell' intervista vengono ricordate le parole di Pietro Lunardi, ministro di uno dei governi Berlusconi, il quale disse che «con la mafia bisogna imparare a convivere». «In nome di tutti i nostri colleghi morti e della gente che continua a combattere - conclude Di Matteo - questo è inaccettabile». - a.z.

