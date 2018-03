“BERSANI CHIEDA SCUSA E RIENTRI NEL PD”, SCALFARI A ‘DIMARTEDI’ DISPENSA CONSIGLI A 'CULATELLO' E A DI MAIO: "GLI SUGGERII DI DIVENTARE CAPO DEL PD..." – LA REPLICA DI BERSANI: “NON DEVO CHIEDERE SCUSA IO, MA ALTRI” - AL M5S: “NON SI ALLEI CON LA LEGA..."

Gisella Ruccia per www.ilfattoquotidiano.it

“Scalfari dice che devo chiedere scusa e rientrare nel partito? Non chiedo scusa e non ritorno sui miei passi. Sono altri che devono scusarsi, e cioè quelli che non hanno voluto vedere il problema nel centrosinistra. E non mi riferisco solo ai politici“. Sono le parole di Pier Luigi Bersani, rieletto come deputato tra le fila di Liberi e Uguali, rispondendo a una dichiarazione di Eugenio Scalfari. Ospite di Dimartedì (La7), l’ex segretario del Pd analizza la sconfitta elettorale del centrosinistra: “Messe così queste forze politiche andavano dritte contro un muro, il dramma è che non siamo nemmeno riusciti a discuterne. Tutte queste cose erano evidenti tre anni fa.

Un milione e 100mila elettori ci hanno votato: non ci sarà mica ancora qualche microcefalo della politica che pensa che quelle persone avrebbero votato il Pd? Noi quei voti li abbiamo tolti via dal M5s e dalla Lega”. Poi si sofferma sul M5s: “Sono tre o quattro anni che dico che i 5 Stelle hanno appaltato tante nostre istanze. Dal 2013 sento questa cosa qua. Questa continua demonizzazione dei 5 Stelle gli ha tirato la volata. Bisogna essere equilibrati nel giudizio. Sento che tanto popolo del centrosinistra ha votato M5s. E parlo di popolo, lo sottolineo. Ma è anche vero che tanto popolo ha votato la Lega“.

E aggiunge: “Ho sentito Scalfari dire che Lega e M5s si metteranno d’accordo per un governo. Io sconsiglierei ai 5 Stelle di mettersi in quella strada, perché la mucca nel corridoio è la destra nel mondo e anche in Italia. I 5 Stelle hanno ancora un punto che dovrà essere superato, altrimenti non so quale disastro potrebbe accadere: siete in Parlamento, avete il 33%, ma volete dirci cosa pensate della democrazia rappresentativa? Nella nostra Costituzione non c’è lademocrazia diretta” – continua – “Quindi, in una democrazia parlamentare, se sei il primo partito ma non hai il 50%, non puoi permetterti di dire: ‘Venite tutti e bussate da noi’. No, tu devi dire cosa vuoi fare. Tu, M5S, non sei il sole intorno al quale girano i pianeti. Il sole è il Parlamento. A me interessa moltissimo che risolvano quel problema e non lo dico in inimicizia”

“Pier Luigi Bersani? Secondo me, coi suoi, dovrebbe chiedere scusa e rientrare nel Pd”. Sono le parole del fondatore del quotidiano La Repubblica, Eugenio Scalfari, ospite di Dimartedì (La7). Il giornalista analizza gli attuali scenari post-elettorali, dicendosi convinto di un accordo tra Lega e M5S: “Questo è il governo che hanno in mente Salvini e Di Maio, ma aspettiamoci una sorpresa da Berlusconi, il quale vorrà la presidenza di una delle due Camere. Ma Salvini dell’indicazione di Berlusconi se ne frega.

Renzi? E’ ora un senatore e ha un passato. Come voto da 1 a 10 gli darei 6 e mezzo. Ha fatto delle buone cose, altre non le ha fatte e le doveva fare. Penso al famoso referendum costituzionale che ancora ci trasciniamo dietro e che nella idea primaria era assolutamente giusto”.

Scalfari tifa per un Gentiloni-bis: “Gentiloni fa parte del Pd ed è il capo del governo. Io ho sempre votato Pd e sono felice che il partito oggi sia rappresentato dal punto di vista governativo da Paolo Gentiloni. Da oggi in poi il Pd deve sostenere l’esistente governo Gentiloni”. E aggiunge: “Di Maio? Gli suggerii di trasferirsi con tutti i suoi verso i residui del Pd e chiamarsi lui democratico, non più 5 stelle. Non si capisce poi che cavolo significhi 5 Stelle. In questo modo Di Maio sarebbe diventato il capo del Pd, così tutta la sinistra sarebbe stata unita. Ma se lui tratta con Salvini è difficile”

