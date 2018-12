“BRUTTA, RITARDATA, VOLGARE, FASTIDIOSA” – OLIVIERO TOSCANI CONTRO GIORGIA MELONI A “LA ZANZARA”: “GLI ITALIANI CHE FANNO I NAZIONALISTI SONO QUATTRO COGLIONI” – LA REPLICA DELLA LEADER DI FDI: “QUELLE DEL RADICAL CHIC CON TESSERA PD IN TASCA SONO PAROLE DI RAZZISMO VISCERALE” – IL SENATORE FAZZOLARI: “QUANDO ERO CAPO DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ TOSCANI SI AGGIRAVA SCODINZOLANTE IN CERCA DI SOSTEGNO, CHE NON ARRIVÒ PER…”

1 – OLIVIERO TOSCANI A GIORGIA MELONI: «BRUTTA E RITARDATA». LEI: «MISERABILE, C’È RAZZISMO VISCERALE»

Franco Stefanoni per www.corriere.it

OLIVIERO TOSCANI AI FUNERALI DI GILBERTO BENETTON

«Ritardata», «brutta», «volgare», «fastidiosa». In questo modo Oliviero Toscani ha definito Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel corso della trasmissione radiofonica La Zanzara su Radio 24, dove tra l’altro ha definito «quattro coglioni gli italiani che fanno i nazionalisti». Meloni ha replicato via Facebook: «Il radical chic (con tessera Pd in tasca) Oliviero Toscani, fotografo di Benetton, dice alla trasmissione La Zanzara che io sono “brutta e volgare”, che “gli dà fastidio la mia estetica” e che “sono ritardata”.

GIORGIA MELONI CON LA LOUIS VUITTON

Non risponderei a qualcuno che disistimo così profondamente, se non ci fossero in queste poche parole svariate forme di razzismo viscerale. Razzismo contro le donne, costrette - indipendentemente da ciò di cui si occupano - a dover rendere conto del loro aspetto fisico. E, molto peggio, razzismo verso il dramma di chi soffre di disturbi psichici. Voglio dire che sono profondamente fiera che la mia presenza dia fastidio a una persona così miserabile».

La Russa: «Odioso»

giorgia meloni palio siena

«Oliviero Toscani fa il razzista odioso con la Meloni ma non mi meraviglia affatto. Ho già avuto modo di dire che spero che Dio ce lo conservi a lungo perché nessuno meglio di lui incarna il fallimento del marxismo e il prototipo dell’odierno post comunista del Pd». Lo afferma - testimoniando solidarietà a Meloni - il vicepresidente del Senato e collega di partito, Ignazio La Russa contestando al fotografo anche la «presunzione di immotivata superiorità culturale e morale proporzionalmente inversa al suo livello di istruzione ed educazione».

Quelle di Toscani sono poi, per il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, «ignobili parole. È sempre più disgustoso - aggiunge - il disprezzo antropologico della sinistra radical, e nemmeno più così chic, che si sciacqua la bocca con slogan conformisti e tardo femministi salvo poi vomitare odio, razzismo e sessismo».

Bernini (FI): «Parole inqualificabili»

oliviero toscani ladro di felicita' 10

«Inqualificabili le parole di Toscani contro Giorgia Meloni, a cui va tutta la mia solidarietà. È inquietante che un uomo di cultura ancora non sappia distinguere tra diritto di critica e libero insulto, che non è consentito a nessuno. Chieda scusa».

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI

Lo scrive su Twitter Anna Maria Bernini, capogruppo dei senatori di Forza Italia. Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, ha invece commentato: «Le parole di Toscani, rivolte a Giorgia Meloni, non fanno un buon servizio alla sua storia. Alzare i toni non sempre aiuta a fotografare le persone e gli insulti a una donna come @GiorgiaMeloni offendono lei, il buon senso e chi soffre di disturbi psichici».

Pd: «Parole ignobili»

vignetta krancic oliviero toscani difende i benetton

«Toscani come Grillo e Casalino offende i disabili», denuncia a sua volta la deputata Maria Teresa Bellucci. «Toscani in un solo colpo ha dato prova del suo disprezzo per la democrazia, per le donne e per i disabili. Niente male per un fine esponente dell’intellighenzia di sinistra», va «in copia» la sua collega Maria Cristina Caretta, cui fa eco il presidente dei senatori dello stesso partito Luca Ciriani: «Le dichiarazioni di Oliviero Toscani contro Giorgia Meloni sono ignobili e inqualificabili.

Giovanbattista Fazzolari

Dove sono le femministe della sinistra sempre in servizio permanente?». Giovanbattista Fazzolari, infine, ricorda con una punta di malizia quando era capo della segreteria tecnica del ministro della Gioventù e c’era «un Toscani scodinzolante aggirarsi come un mendicante nei corridoi in cerca di sostegno, anche economico, del ministro Meloni. Sostegno che non arrivò per la pochezza, la fumosità e l’onerosità dei progetti proposti. Chissà se tanta ostilità - si chiede il senatore di FdI - deriva da quel (giustissimo) rifiuto».

2 – FDI: FAZZOLARI, TOSCANI AI TEMPI MINISTERO CERCAVA SOSTEGNO MELONI

(AGI)- "Ho letto con sorpresa gli insulti di Oliviero Toscani contro Giorgia Meloni: 'brutta, ritardata, poveretta'. Ricordo solo qualche anno fa, quando ero Capo della segreteria tecnica del Ministro della gioventu', un Toscani scodinzolante aggirarsi come un mendicante nei corridoi del ministero in cerca di sostegno, anche economico, del ministro Meloni. Sostegno che non arrivo' per la pochezza, la fumosita' e l'onerosita' dei progetti proposti. Chissa' se tanta ostilita' deriva da quel (giustissimo) rifiuto". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Giovanbattista FAZZOLARI.

OLIVIERO TOSCANI A UNO MATTINA ESTATE