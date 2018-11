“CANCELLA GLI INSULTI ALLE MINORENNI DALLA TUA PAGINA FACEBOOK - IL BOTTA E RISPOSTA TRA LA BOLDRINI E SALVINI NEGLI STUDI 'SKY' – IL LEADER LEGHISTA REPLICA: "MA TU HAI VISTO IL CARTELLO CHE AVEVANO QUESTE IN MANO? MI DICONO DI IMPICCARMI..." – L’EX PRESIDENTE DELLA CAMERA: “TOGLI QUEI COMMENTI, SEI MINISTRO, HAI UNA RESPONSABILITÀ AGGIUNTIVA” – VIDEO

Bartolo Dall'Orto per www.ilgiornale.it

boldrini salvini

Al centro del fuorionda a Sky tra Matteo Salvini e Laura Boldrini c'è una fotografia pubblicata sulla pagina Facebook di Matteo Salvini in cui vengono ritratte alcune ragazze, scese a manifestare contro il ministro dell'Interno ("No Salvini day"), con in mano un cartello tutt'altro che conciliante: "Il mio sogno nel cassetto non è stato rimosso, Salvini sappia che a Piazzale Loreto c'è ancora posto".

salvini boldrini

Il riferimento era ovviamente alla morte di Benito Mussolini e il suo cadavere appeso a testa in giù nella piazza di Milano. Il leghista pubblicò il 19 dicembre lo scatto delle tre studentesse con un commento ironico ("Poverette, e ridono pure..."), ma la Boldrini ha spulciato tra i commenti dei social scovando insulti contro le tre ragazze. Tanto che nei giorni scorsi (lo ha fatto anche la deputata Pd Giuditta Pini), l'ex presidente della Camera ha presentato una interrogazione alla Camera per chiedere ai ministro di rimuovere i commenti.

salvini boldrini

"Per quale motivo - ha chiesto la Boldrini al ministro - a distanza di alcuni giorni non abbia operato per rimuovere la foto postata ritraente tre ragazze minorenni e conseguentemente cancellare le ingiurie e minacce nei confronti delle stesse (...)". Nessun accenno però alla violenza verbale contenuta in quel cartello...

La richiesta di cancellazione l'ex presidente della Camera l'ha ripresentata al diretto interessato anche questa mattina quando, entrambi ospiti a SkyTg24, si sono incrociati negli studi del programma. La Boldrini ha anche pubblicato un fuorionda dell'incontro inaspettato (guarda qui il video). "Meriti un 'bravo'", si sente dire la deputata di Leu. "Che cosa è?", si chiede Salvini. "Cancella questi messaggi dalla tua pagina Facebook", insiste la Boldrini.

Ma il ministro non si fa cogliere impreparato: "Ma tu hai visto il cartello che avevano queste qua in mano? Mi dicono di impiccarmi...". La Boldrini, presa alla sprovvista, tenta di replicare che si "dissocia da questo, non è condivisbile", ma "neanche quei messaggi lo sono". "Sono minorenni. Tu sei ministro e hai una responsabilità aggiuntiva", insiste la deputata. E Salvini ribatte: "Ho capito, ma si fanno fotografare in piazza invitandomi a finire a piazzale Loreto" .

BOLDRINI SALVINI CARTELLO SALVINI BOLDRINI 4