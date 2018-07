“CHI SUGGERISCI TU, ELISA?” - TRA I GRILLINI RIMBALZA LA VOCE DI UNA RIUNIONE DI ESPONENTI M5S E LEGHISTI SULLA RAI A CUI AVREBBE PARTECIPATO ANCHE LA ISOARDI - E LEI AVREBBE FATTO ANCHE UN NOME: PER LA DIREZIONE DI UN TG HA CONFERMATO LA SCELTA DI ALBERTO MATANO

ELISA ISOARDI

Ilario Lombardo per “la Stampa”

Voci, solo voci. Come quelle che rimbalzano tra i grillini, circa una riunione tra i vertici gialloverdi per parlare di nomine, alla presenza della fidanzata "sovranista". Elisa Isoardi che nella vita fa la conduttrice in Rai, sarebbe stata coinvolta non in quanto fidanzata di Salvini, ma come conoscitrice di Viale Mazzini. «Chi suggerisci tu Elisa?» le avrebbero chiesto i governanti (tra cui il compagno). E lei qualche nome lo avrebbe fatto: per la direzione di un tg ha confermato la scelta di Alberto Matano, già nel portfolio del M5S.

