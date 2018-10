“COSÌ SI ARRIVA DALL’EURO ALLA LIRA” – IL GIORNALE TEDESCO CONSERVATORE “DIE WELT” RANDELLA LA MANOVRA ITALIANA CON UN ARTICOLO INTITOLATO “L’AUDACE PIANO DEL DEBITO ITALIANO” – SECONDO IL QUOTIDIANO IL GOVERNO HA INNESCATO UNA “GARA FINALE” CON L’UE, FACENDO “ESATTAMENTE QUELLO CHE SI ASPETTANO GLI ELETTORI”, CHE SI RIFIUTANO DI “AFFRONTARE LA CURA DA CAVALLO” E CERCANO…

Sergio Rame per www.ilgiornale.it

DIE WELT CONTRO IL DEF ITALIANO

"L'audace piano del debito italiano per l'Europa". La Germania accende il faro sull'Italia e lancia l'allarme. In un editoriale pubblicato in prima pagina il quotidiano conservatore Die Welt spiega che approvando una manovra economica, che sposta il rapporto deficit/Pil al 2,4%, il governo gialloverde ha di fatto innescato una "gara finale" con l'Unione europea. "Anche così si arriva dall'euro alla lira".

EUROPE THE FINAL COUNTDOWN

Secondo il columnist del Welt il governo gialloverde starebbe cercando di fare arretrare Bruxelles. "E anche così è la conclusione del quotidiano tedesco - dall'Euro si arriva alla Lira". L'attenzione della Germania per le tensioni sui conti pubblici italiani, subito rimbalzata sull'Huffington Post, la dice lunga sulle preoccupazioni che si stanno impossessando dei principali Stati membri dell'Unione europea.

"La coalizione fa esattamente quello che si aspettano gli elettori: una prova di forza con Bruxelles - si legge nell'editoriale - i populisti hanno presentato l'Europa come capro espiatorio della miseria italiana e molti elettori ci credono".

tria conte di maio salvini

Secondo l'analisi di Die Welt, mentre la Spagna e l'Irlanda hanno "usato il tempo concesso dalla Bce per le riforme e sono da tempo di nuovo sulla strada della crescita", l'Italia "si rifiuta di affrontare la cura da cavallo e cerca una strada indolore". "La baruffa con la Commissione sul bilancio per il prossimo anno è solo l'inizio di una lite permanente sul futuro dell'unione valutaria - si legge poi nell'editoriale - se Bruxelles cede di nuovo scompaiono le chance che l'Italia tenti seriamente di demolire il debito o di risolvere autonomamente la sua acuta crisi bancaria".

tria conte di maio salvini casalino

In conclusione Die Welt riporta all'attenzione il "piano B" del ministro agli Affari comunitari, Paolo Savona, e il dibattito sull'uscita dell'Italia dalla moneta unica. "In campagna elettorale i partiti avevano messo in gioco l'uscita dall'euro - si legge alla fine - ora il governo specula pubblicamente sul fatto invece che i partner europei retrocedano. Anche così si arriva dall'euro alla lira".

