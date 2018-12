I NIPOTINI DI FRANCO ALZANO LA 'VOX' - LA SPAGNA FA I CONTI COL BOOM SOVRANISTA IN ANDALUSIA – NEL MENU DEL CREDO POLITICO DELLA FORMAZIONE D'ULTRADESTRA C'È DI TUTTO: DAL DIVIETO ALL'ABORTO E AGLI UTERI IN AFFITTO, AL 'NO' AI MATRIMONI GAY, FINO ALLA CHIUSURA DELLE FRONTIERE - IL LEADER SANTIAGO ABASCAL: "QUALCUNO RIDEVA DI NOI…SE MI CHIAMANO FASCISTA NON MI OFFENDO"