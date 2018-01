26 gen 2018 18:42

LA “DUCIONA” TIRA UN FASCIO IN TESTA A MATTARELLA: “NEGARE IN TOTO IL FASCISMO È MANCANZA DI CORAGGIO - PERSINO PAOLO MIELI HA PARLATO DELLE COSE BUONE DEL FASCISMO, NEGARE VUOL DIRE CHE LA DEMOCRAZIA NON E' SALDA. E' UN ATTO DI VIGLIACCHERIA..." (RASTRELLARE EBREI PER CONTO DEI NAZISTI, ECCO COSA VUOL DIRE ESSERE VILI)