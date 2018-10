“EUROPA TI SCONGIURO, NON FORNIRE ALIBI AI SOVRANISTI” - MASSIMO CACCIARI DELINEA LA SUA STRATEGIA: “BISOGNA LASCIARE CHE FACCIANO I MERCATI…NON BISOGNA PERMETTERE A QUESTI LEADER DI POTER ARRIVARE ALLE ELEZIONI EUROPEE E DIRE ‘L'EUROPA CI HA IMPEDITO IL REDDITO DI CITTADINANZA E LA REVISIONE DELLA LEGGE FORNERO’. QUELLA DI LEGA E M5S E’ UNA ‘MANOVRINA’” - VIDEO

Da https://tv.liberoquotidiano.it

Massimo Cacciari si appella all'Europa. Lo ha fatto nel corso della puntata di giovedì 18 ottobre di Otto e Mezzo su La7: "Istituzioni europee siete già malmesse per conto vostro, siete già poco credibili, siete già abbastanza sfiduciate, cerchiamo di non fornire alibi a sovranisti e nazionalisti. Lasciate che facciano i mercati, ma non permettete a questi leader di poter dire: l'Europa ci ha impedito il reddito di cittadinanza e la revisione della legge Fornero".

Per il filosofo di sinistra quella dell'esecutivo gialloverde è "una manovrina". Sì perché secondo l'ex sindaco di Venezia sui 22 miliardi ha ragione Massimo Giannini: "Si tratta di elemosina data un po' in giro - continua -. Non è una manovra che realizza le promesse fatte in campagna elettorale, è una cosa sostenibile, diciamo la verità, non facciamo anche noi allarmismi, perché non c'è nulla di innovativo, ma è una manovra in deficit e l'europa fa bene a dire che sono dei pazzi".