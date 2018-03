“FARE LA VITTIMA E’ DIVENTATO UN MESTIERE”, LO SCHIAFFO AI MORTI DEL TERRORISMO DELL’EX BRIGATISTA BARBARA BALZERANI – L’IRA DI MARIA FIDA MORO (VIDEO) - IL CAPO DELLA POLIZIA FRANCO GABRIELLI: "VEDERE I BRIGATISTI IN TV È UN OLTRAGGIO AI MORTI" - VIDEO

Luca Romano per il Giornale

Barbara Balzerani, dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse e membra del commando che ha rapito Aldo Moro ha scatenato una vera e propria bufera per una sua dichiarazione nel corso della presentazione del suo libro in un centro sociale.

La Balzerani ha messo nel mirino le vittime del terrorismo: "C'è una figura, la vittima, che è diventato un mestiere, questa figura stramba per cui la vittima ha il monopolio della parola. Io non dico che non abbiano diritto a dire la loro, figuriamoci. Ma non ce l’hai solo te il diritto, non è che la storia la puoi fare solo te". Cinismo allo stato puro che ha ferito i figli e le figlie di chi ha perso la vita per mano dei terroristi. E così è arrivata a distanza la risposta della figlia di Aldo Moro, Fida, che in un video su Youtube ha attaccato l'ex brigatista: "Che palle il quarantennale lo dico io che non l'ho provato e che l'ho subito e che ho il titolo per dirlo. Perché il quarantennale mi dà dolore. Ma la signora Balzerani non può dirlo perché lei è tra coloro che l'hanno provocato".

E nell'intervento della Balzerani a Firenze c'è un altro passaggio discutibile: "Non è che se vai a finire sotto un'auto sei una vittima della strada per tutta la vita, lo sei nel tempo che ti aggiustano il femore...". Ma non finisce qui. Solo qualche tempo fa su Facebook l'ex Br aveva scritto: "Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?". Sull'esposizione mediatica degli ex brigatisti in questi giorni del quarantennale di via Fani, è intervenuto anche il capo della polizia, Franco Gabrielli che ha affermato: "Vedere i brigatisti in tv era un oltraggio ai morti". Eppure la Balzerani ha parlato davanti ad una platea senza un minimo contraddittorio. Chi ha un passato da terrorista adesso può pontificare...

