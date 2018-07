“FORZA ITALIA” E’ MORTA: ORA TOCCA A “L’ALTRA ITALIA” - BERLUSCONI ANNUNCIA LA NASCITA DI UN CONTENITORE PER RIDARE UNA “CASA POLITICA” AGLI ELETTORI (QUALI? SO’ SCAPPATI TUTTI) - E POI L’AFFONDO: “I GRILLINI NON SONO IN GRADO DI GOVERNARE. QUESTO E’ IL GOVERNO PIÙ SBILANCIATO A SINISTRA DELLA STORIA. SPERO CHE LA LEGA...”

CAV LANCIA 'L'ALTRA ITALIA',CASA POLITICA ITALIANI

salvini berlusconi

(ANSA) - Io credo che la bolla di consenso che oggi accompagna i partiti di Governo si sgonfierà velocemente, e la politica ricomincerà a correre, a contare e a farsi valere. Io spero che la Lega se ne renda conto in tempo, ricostituendo anche a livello nazionale quell'alleanza di centro-destra che è la maggioranza naturale degli italiani. Quello sarà il nostro momento. Il momento di ridare una casa politica, un progetto serio, una speranza a quella che mi piace chiamare la 'nostra Italia', 'l'altra Italia'". Così Silvio Berlusconi.

berlusconi salvini

BERLUSCONI, GOVERNO PIÙ SBILANCIATO A SINISTRA DELLA STORIA

(ANSA) - "Siamo di fronte al governo più sbilanciato a sinistra della storia recente. Cosa succederà nei prossimi mesi ? Per attuare le pericolose promesse dei grillini bisognerà sfasciare l'equilibrio dei conti pubblici, oppure imporre nuove tasse.Entrambe sono ipotesi devastanti per l'economia e per il futuro del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi agli esponenti di Fi.

GOVERNO:BERLUSCONI,GRILLINI NON IN GRADO DI GOVERNARE

berlusconi ge

(ANSA) - "Non può governare d'altronde una grande democrazia industriale dell'Occidente chi, come i grillini, non si rende conto che le infrastrutture, le grandi opere, sono pre condizione indispensabile per la crescita. Un governo che non ha neppure il coraggio di dire la sua con la polizia o con gli attivisti no Tav che assaltano le forze dell'ordine e mandano gli agenti in ospedale". Lo afferma Silvio Berlusconi davanti agli esponenti di Fi.

BERLUSCONI,IN CAMPO PER DOVERE MORALE;FI DEVE RINNOVARSI

(ANSA) - "Io sarò con voi in questa battaglia. Sarò in campo perchè lo considero un dovere morale verso il mio Paese. Dobbiamo prepararci rimanendo uniti e rinnovandoci profondamente". Lo afferma Silvio Berlusconi davanti agli esponenti di Fi.

matteo salvini luigi di maio

BERLUSCONI, A BREVE TORNEREMO ALLA GUIDA DEL PAESE

(ANSA) - "Siamo noi, non certo il Pd, la risposta al pauperismo e al giustizialismo, che rischiano di distruggere l'Italia, di riportarla indietro di decenni, ma che gli italiani non sopporteranno a lungo. Oggi noi dobbiamo prepararci per quel momento - che non è lontano - nel quale dovremo di nuovo assumerci importanti responsabilità alla guida del Paese". Lo afferma Silvio Berlusconi incontrando gli esponenti di Fi.

MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO