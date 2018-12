“IL GOVERNO CI DICA LA VERITÀ: NON C’È UN EURO DA SPENDERE” – FELTRI CONTRO LA MANOVRA GIALLOVERDE: “ALTRO CHE DISTRIBUIRE IL REDDITO DI CITTADINANZA A MILIONI DI PERSONE CHE SI GRATTANO LA PANCIA. LEGA E M5S SI RENDANO CONTO CHE NON SI POSSONO REGALARE SOLDI CHE NON SI POSSIEDONO” – “LA POVERTÀ SI SCONFIGGE NON CON I SUSSIDI MA SGOBBANDO SENZA FRIGNARE, ANCHE DI DOMENICA”

Vittorio Feltri per “Libero Quotidiano”

vittorio feltri (3)

Solo a leggere sui giornali, incluso il nostro, la parola "manovra" mi si accappona la pelle, sintomo di rigetto. Il governo dovrebbe dirci la verità: non ha un euro da spendere. Altro che distribuire il reddito di cittadinanza a milioni di persone che si grattano la pancia invece di lavorare, altro che mandare in pensione la gente a 62 anni, altro che puntare sulla riduzione delle aliquote fiscali. Una volta si diceva: primum vivere deinde philosophari. Il motto latino vale ancora.

Lega e Movimento 5 Stelle si rendano conto che il loro contratto fa acqua da ogni parte.

Non si possono regalare soldi che non si possiedono, non si può fare il passo più lungo della gamba. Anziché scervellarsi per aumentare le spese introducendone di nuove si preoccupino di tagliare quelle inutili (sprechi) che gli esecutivi del passato si sono inventati a scopi clientelari ossia per accontentare gli amici degli amici.

salvini e di maio murales by tvboy

Se lo ficchino bene in testa i signori ministri: lo Stato che sgancia quattrini a debito compie un suicidio se le somme stanziate non servono a rilanciare l' economia, della quale mi pare che i gialloverdi se ne fottano allegramente. Oddio, bisogna dare atto a Salvini di essere stato efficace nel porre un freno alla immigrazione incontrollata e nell' approvare il decreto sicurezza, di cui i cittadini sentivano l' esigenza.

SALVINI CON IL PUPAZZO DI DI MAIO

Ma ciò non basta. Egli deve mettere la testa sulla legittima difesa, la cui assenza turba il popolo in balia di ladri e furfanti vari, compresi gli spacciatori di droga. Inoltre convinca Di Maio (non attaccheremo mai Gigino per le vicende paterne, di cui non ci importa un tubo) che lo stipendio ai fannulloni non è solo una bischerata ideologica: è altresì una velleità dato che non abbiamo grano onde finanziare chi, non sapendo fare un mestiere, non ne trova uno da esercitare.

matteo salvini luigi di maio

Piuttosto, il responsabile del dicastero "lavoro" organizzi, come fa Regione Lombardia, dei corsi di formazione in modo che coloro i quali li frequentano, al termine, siano richiesti dalle aziende.

La povertà si sconfigge non coi sussidi ma sgobbando seriamente, dalla mattina alla sera, senza frignare, anche di domenica. Il resto è chiacchiera da pizzeria partenopea.

vittorio feltri COSA DIREBBE GEORGE BEST DEL REDDITO DI CITTADINANZA reddito di cittadinanza