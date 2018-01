“LA GRANDE COALIZIONE FRA PD E FORZA ITALIA È IN TESTA AI POTERI FORTI” - SALVINI SVELA IL SEGRETO DI PULCINELLA: “L’ACCORDO TRA BERLUSCONI E RENZI LO VOGLIONO A BRUXELLES, A BERLINO E A FRANCOFORTE” - LA STRIZZATA D’OCCHIO AI MAL-DESTRI CON UNA CAREZZA A MUSSOLINI: “FECE ANCHE COSE BUONE MA LE LEGGI RAZZIALI E LE PERSECUZIONI SONO FOLLI”

Da “Circo Massimo” di Massimo Giannini per “Radio Capital”

Alla vigilia della giornata della memoria, si continua a discutere di fascismo. Per il presidente della Repubblica Mattarella bisogna smetterla di dire che "il fascismo ebbe meriti ma fece due errori". Sulla questione interviene anche Matteo Salvini, che a Circo Massimo, su Radio Capital, dice che "Mussolini ha fatto tante cose, ha bonificato le paludi, ha fatto le leggi razziali, mi sembra un'evidenza.

Ma", specifica, "le leggi razziali e le persecuzioni sono evidentemente folli. E io preferisco la democrazia alla dittatura. Odio le dittaure di qualunque segno". Salvini poi definisce "un'idiozia" il rogo di fantocci di Boldrini e Gentiloni da parte del Movimento Giovani Padani di Busto Arsizio, ma smorza: "Mi dicono che lì c'è una tradizione". A proposito di Lega, la candidatura del fondatore Bossi non è stata ancora decisa: "Oggi ci lavorerò", assicura Salvini, "Bossi è il fondatore della Lega ma, come gli altri, anche lui deve essere d'accordo sul programma".

Un programma su cui, però, sembrano esserci ancora distanze fra Lega e Forza Italia, in particolare sui vincoli europei: "Berlusconi parla del 3% come di un vincolo sbagliato. Umanamente, mi metto nei suoi panni.

Per come è stato trattato, ci tiene ad avere buoni rapporti con i vertici europei", dice, parlando dell'alleato, "Proprio ieri ho pubblicato su facebook il programma comune del centrodestra, firmato da tutti, e sull'Europa c'è la difesa del made in Italy e la prevalenza della difesa dell'interesse dell'Italia sul diritto comunitario. Berlusconi si atterrà a quello che abbiamo firmato, e io pure". E sull'euro? "Molti studiosi ritengono che sia un'esperienza al termine, la moneta unica potrebbe essere superata, smantellata. Lo pensano anche in Germania".

A proposito di Europa, Berlusconi propone l'attuale presidente del Parlamento Europeo Tajani come premier definendolo "una bellissima scelta". Salvini rinvia i commenti: "ne parleremo il 4 marzo sera, quando vedremo come hanno votato e cosa hanno deciso gli italiani. Berlusconi lo sa bene: se vince il centro destra, chi tra noi prende un voto in più decide.

Ma ho letto che Berlusconi ha altri due nomi a sorpresa e a me le sorprese piacciono tanto. Chi vota Lega sa che il Presidente del Consiglio sarà Salvini, chi vota Forza Italia lo scoprirà...". Nessun timore, da parte del leader della Lega, di una grande coalizione fra PD e Forza Italia: "È in testa ai cosiddetti poteri forti, a Bruxelles, a Berlino e a Francoforte. Non penso che sia in testa a Berlusconi e Renzi".

Restando sulle candidature, Salvini dice che quella di Stefano Parisi alla presidenza della Regione Lazio "va bene, ma rimane la mia stima personale per Sergio Pirozzi, come uomo e come sindaco". Chiusura a una coalizione con il Movimento 5 Stelle: "Non c'è nessun patto possibile, su nulla". Non manca, da parte del leader della Lega, l'attacco a Maria Elena Boschi: "Si candida a Bolzano, ma non saprà neanche dov'è la stazione".