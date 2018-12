“GRILLO HA RAGIONE. IL SUO INTERVENTO DOVREBBE ALLARMARE QUALCUNO”, “NO, LA SUA NON E’ UNA CRITICA AL GOVERNO” – L’AFFONDO DI BEPPE METTE IN SUBBUGLIO IL M5S. LA VECCHIA GUARDIA ACCUSA IL COLPO – E C’E’ CHI DICE: GRILLO NON È SOLO IL NOSTRO PADRE NOBILE, MA UN PLUSVALORE PER TUTTI - VIDEO

Emanuele Buzzi per il “Corriere della Sera”

«Una stilettata» per alcuni, mentre per altri «è impossibile vederci una critica al governo, si trattava di un discorso a tutto tondo». La voce di Beppe Grillo scuote i parlamentari del Movimento. L' affondo del garante, le sue parole («Arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo e cosa facciamo: è esattamente quello che sento io oggi nella politica italiana. Non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e cosa stiamo pensando. Aspettiamo questo Godot...») sono una scossa per il gruppo di senatori e deputati.

Ma a scandagliare la pattuglia emergono dei distinguo. I «volti nuovi», i parlamentari alla prima legislatura, si accostano alle parole del fondatore con un misto di reverenza e distacco. «Mi piacerebbe incontrarlo a Roma», confessa un pentastellato. E prosegue: «Non lo conosco così bene da permettermi di commentare le sue parole». «I suoi sono moniti preziosi sempre: lui rimane la stella polare, Di Maio è la guida invece», sottolinea un altro. «Non so se sia una critica, so che di sicuro la presenza di Grillo sprona a far meglio».

Insomma, c' è sempre una cortina che divide il garante da chi lo ha solo visto come simbolo del Movimento e non ha potuto condividere con lui alcune fasi concitate della (breve) storia pentastellata. Infatti è soprattutto la vecchia guardia, quella che con Grillo ha condiviso le battaglie dello sbarco in Parlamento «da opposizione» nel 2013 ad accusare il colpo e a soffermarsi sulle parole del fondatore del Movimento.

Per l' ala ortodossa - che tollera a fatica alcuni compromessi con la Lega - l' intervento di Grillo è una speranza. «Beppe è Beppe: ciò che dice deve essere di orientamento per tutti». «Condivido ogni parola», sostiene un Cinque Stelle. Mentre Paola Nugnes sostiene: «L' intervento è perfetto, come se lo avessi scritto io. Aspettando Godot».

Lello Ciampolillo punge: «Andare, fare, pensare. La politica del governo sembra incapace di fare tutto ciò, ingabbiata nelle maglie della burocrazia di Roma e di Bruxelles. Il sogno del Movimento 5 Stelle deve rimanere quello di cambiare in meglio la vita dei cittadini, al di là di presunti costi e benefici». «Grillo? Mi pare abbastanza esplicito il senso del suo discorso. Oltre a essere come al solito divertente, dovrebbe suonare come un campanello d' allarme per qualcuno», spiega un parlamentare puntando l' indice contro i vertici del Movimento. «Sentiamo la sua mancanza», sottolineano diversi esponenti della prima ora.

C' è anche, però, chi prova a dribblare i commenti. Come Elena Fattori: «Dovreste chiedere a Beppe: è la persona più giusta a cui chiedere un parere». L' ala governista, invece, apprezza il «senso dell' umorismo, come al solito spiazzante» ma non si sente chiamata in causa dal garante.

«Beppe non è certo una persona che non prende posizione in modo chiaro: se il suo messaggio fosse stato diretto al Movimento o a qualcuno in particolare avrebbe fatto nomi e cognomi», dice un pragmatico. E un deputato ribatte: «Non montiamo una polemica dove non c' è: Grillo non è solo il nostro padre nobile, ma un plusvalore per tutti. Non ci sono divisioni al nostro interno e stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo posti».

Intanto Grillo continua a sferzare la sua platea (e indirettamente la base Cinque Stelle): ieri ha postato sul blog una vignetta satirica di Davide Charlie Ceccon sulla legittima difesa.

