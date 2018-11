“HO UNA BOMBA, MACRON CI RICEVA” – UNO DEI MANIFESTANTI DEI GILET GIALLI SI È BARRICATO AD ANGERS, NELLA LOIRA – L’UOMO HA DEI PRECEDENTI PER REATI CONNESSI AGLI STUPEFACENTI, E HA MOSTRATO UNA GRANATA ALLA POLIZIA

Da www.adnkronos.com

la protesta dei gilet gialli in francia

La polizia francese è intervenuta ad Angers dove un uomo, che afferma di essere munito di esplosivi, si è barricato e chiede che l'Eliseo riceva i gilet gialli, protagonisti della protesta contro l'aumento dei prezzi dei carburanti. Lo scrive Le Figaro, che fa riferimento a fonti di polizia. Gli uomini dell'unità investigativa e d'intervento hanno raggiunto un parcheggio commerciale della città.

la protesta dei gilet gialli in francia 7

Secondo l'emittente Bfm-tv l'uomo, che indossa un gilet giallo, avrebbe precedenti per reati connessi agli stupefacenti. Avrebbe chiesto, inoltre, di parlare con il presidente Emmanuel Macron. Come ha spiegato il ministro dell'Interno, Christophe Castaner, secondo le prime ricostruzioni l'uomo avrebbe mostrato una granata.

