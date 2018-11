“HO DETTO AI MIEI FIGLI DI VOTARE M5S” – L’ULTIMO A SALIRE SUL CARROZZONE GIALLOVERDE È MICHELE PLACIDO: “FORSE NON È IN LINEA CON IL MIO PASSATO POLITICO MA IO DAREI FIDUCIA A QUESTO GOVERNO” – “IO HO VOTATO SOLO ALLE REGIONALI PER ZINGARETTI. LA SEGRETERIA PD? MI PIACE MINNITI….”

Michele Placido e la politica. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, l'attore ha spiegato di aver suggerito ai suoi figli di votare Cinquestelle: “i miei figli mi avevano chiesto un consiglio e io gli ho detto di votare Di Maio, gli ho detto 'se ve lo sentite, fatelo'”.

Oggi confermerebbe lo stesso suggerimento? “Forse non è in linea col mio passato politico ma io darei fiducia a questo governo, come bisognerebbe sempre dar fiducia e far lavorare chi vince democraticamente. Poi già alle europee abbiamo la possibilità di respingerli”. Lei invece per chi ha votato? “Ho votato solo alla Regione – ha detto Placido a Un Giorno da Pecora - per Nicola Zingaretti, mentre alle politiche non ho votato”.

E oggi confermerebbe Zingaretti per la segreteria del Pd? “Mi piace Minniti”. Minniti viene accusato di esser troppo 'di destra' per il ruolo a cui si candida. “Ha il polso. Poi lui è stato Ministro degli Interni e da ex poliziotto, da Commissario Cattani, mi sento un po' obbligato a votarlo”, ha scherzato Placido a Rai Radio1. Lei è a teatro con un classico, 'Sei Personaggi in cerca d'autore'.

Oggi chi per chi avrebbe votato il grande autore siciliano? “Oggi Luigi Pirandello avrebbe votato sicuramente a destra”. Per Forza Italia? “No, Pirandello era molto moralista. Lui è stato un mussoliniano della prima ora, era interessato ad un fascismo sociale”.