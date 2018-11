“JUNCKER? FORSE CI SONO PROBLEMINI DI ALCOOL” – CARLO SIBILIA RANDELLA DURO A “CIRCO MASSIMO”. IL VIDEO DI CASALINO SUI DOWN (“MI DANNO FASTIDIO”) RIPESCATO DA DAGOSPIA? “NON L’HO VISTO, POTREBBE ESSERE UNO SCIVOLONE, MA NON MI SEMBRE CHE IL PROBLEMA DEL PAESE SIA LUI” – “M5S E LEGA VIAGGIANO SU BINARI PARALLELI CHE FORTUNATAMENTE S’INTERSECANO PER L’INTERESSE DEGLI ITALIANI”

1 – SIBILIA A CIRCO MASSIMO: "JUNCKER? FORSE CI SONO DEI PROBLEMINI DI ALCOOL. CASALINO? CHI LO ATTACCA NE ACCRESCE LA CREDIBILITÀ. CON LEGA AVANTI OLTRE QUESTA LEGISLATURA"

Da “Circo Massimo - Radio Capital”

“mi fanno schifo e i ragazzi down mi danno fastidio". "Non ho visto né sentito il video, potrebbe essere uno scivolone", commenta Sibilia, "Ma non mi sembra che il problema del paese sia Rocco Casalino. Chi lo attacca non fa altro che accrescerne la credibilità. Se l'opposizione si concentra su queste cose invece di fare proposte serie non fa un buon lavoro".

A fare un buon lavoro, per il deputato 5 stelle, c'è il governo: "M5S e Lega viaggiano su binari paralleli che fortunatamente s'intersecano per l'interesse degli italiani", dice, "abbiamo dei punti di contatto fondamentali, dal 'chi sbaglia paga' alla volontà di mantenere le promesse. Io direi di andare avanti anche oltre questa legislatura, ce ne saranno almeno un paio. Ci vuole tempo per sistemare tutti i disastri che hanno fatto gli altri".

Questa maggioranza, che Sibilia vede solida, ha avuto qualche problema negli ultimi giorni, come i dissidenti 5 stelle che non hanno votato il decreto Salvini in Senato: "Del caso si occuperanno i probiviri", taglia corto Sibilia, che rivendica il lavoro fatto in materia di sicurezza e immigrazione: "Il sistema che c'era prima non funzionava, ha creato più indagati che integrati.

Ce ne siamo occupati con successo", rivendica Sibilia, "Diciamo alle persone che arrivano che se hanno diritto ricevono tutti i servizi collegati, altrimenti l'Italia non si può permettere di dare questo tipo di servizi. Questo decreto dà una risposta, non crea irregolari. E le risposte sono i rimpatri. Chi ha diritto e scappa dalle guerre, resta. Chi non ha questa necessità diretta viene rimpatriato, con un sistema che è ancora da costruire e su cui bisogna lavorare. Ci vorrà tempo? Ne abbiamo".

2 – ROCCO E I SUOI FARDELLI - L’ARCHEO-VIDEO DI “ARCADETV7” IN CUI CASALINO SPIEGAVA LE SUE 'INSOFFERENZE': “I VECCHI MI FANNO SCHIFO. E TUTTI I RAGAZZI DOWN…MI DANNO FASTIDIO. NON HO NESSUNA VOGLIA DI RELAZIONARMI A LORO, NESSUNA VOGLIA DI AIUTARLI, POVERETTI CHE GLI È CAPITATA 'STA COSA MA NON VOGLIO OCCUPARMENE…” - VIDEO

