“LEI È LA SIGNORA MACRON?” – ANGELONA MERKEL SCAMBIATA PER NONNA BRIGITTE DA UNA SIGNORA DI 101 ANNI DURANTE LE CELEBRAZIONI PER IL CENTENARIO DELLA FINE DELLA GRANDE GUERRA – IL TOYBOY DELL’ELISEO SALUTA LA FOLLA E LA SIGNORA LO FERMA, POI SI RIVOLGE ALLA CANCELLIERA, CHE RISPONDE COSÌ… – VIDEO

Da www.quotidiano.net

centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 7

Non sarebbe del tutto corretto parlare di gaffe, perché la protagonista di questa vicenda è una dolce signora di 101 anni. Siamo a Compiègne, a nord di Parigi. In ricordo del centenario della fine della Grande Guerra, il presidente francese Emmanuel Macron si trova in visita nella città dove venne firmato l'armistizio che pose fine alle ostilità tra la Francia e il Terzo Reich. Macron è accompagnato dalla cancelliera Angela Merkel.

centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 6

Mentre i due passeggiano salutando la folla si imbattono in una anziana signora che, emozionata per l'incontro, saluta con affetto sia il presidente Macron sia la cancelliera tedesca. E qui accade quello che nessuno si sarebbe aspettato. L'anziana signora, di ben 101 anni, porge la mano alla Merkel e le chiede: "Lei è la signora Macron?", intendendo Brigitte Macron. "No, sono la cancelliera tedesca", risponde in francese Angela Merkel, dopo aver tentato invano di spiegarlo in tedesco.

centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 5

Il presidente francese, palesemente imbarazzato, sorride e invita più volte l'anziana signora - nel tentativo di fuggire da quel momento non proprio gradito - a mettersi in posa per scattare una foto tutti e tre insieme. La signora continua a sorridere emozionata per l'incontro e ringrazia più volte sia il presidente francese che la cancelliera tedesca per essersi fermati a salutarla. Per l'anziana signora "è stato fantastico" - come ha detto lei stessa -. Forse un po' meno, per Emmanuel Macron.

centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 4 centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 2 centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 1 centenaria scambia angela merkel per brigitte macron 3