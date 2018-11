“MA VAI IN CUCINA...” - IL SENATORE DEL PD MAURO LAUS METTE IL MESTOLO SESSISTA IN MANO ALLA GRILLINA ALESSANDRA MAIORINO DURANTE LA DISCUSSIONE SUL DECRETO SICUREZZA - LE SENATRICI DELLA LEGA HANNO CHIESTO "PROVVEDIMENTI SANZIONATORI": "LA POCHEZZA DELL'EPITETO STUPISCE PROVENGA DA UNA PARTE POLITICA CHE SI PROFESSA VICINA ALLE DONNE…” - VIDEO

MARIO LAUS

Anni e anni passati a cianciare sul femminismo e la parità di genere sono stati spazzati via in un attimo dal senatore piddino Mauro Laus. L'ex presidente del Consiglio regionale in Piemonte ha insultato la collega grillina Alessandra Maiorino durante la discussione generale sul decreto sicurezza.

ALESSANDRA MAIORINO

Mentre la grillina stava parlando in aula, il dem Laus le ha urlato: "Vai in cucina!". Una frase che ha fatto saltare sulla sedia anche le senatrici della Lega che in una nota hanno attaccato Laus chiedendo "provvedimenti sanzionatori". "La pochezza dell'epiteto tradisce altrettanta pochezza culturale e stupisce provenga da una parte politica che costantemente si professa vicina alle donne e alla loro condizione".