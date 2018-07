“MAI SCRITTO FAKE NEWS” – FRANCESCA TOTOLO, LA DONNA CHE HA DIFFUSO LA FOTO DELLA MIGRANTE JOSEFA CON LO SMALTO, RESPINGE LE ACCUSE DI SAVIANO DOPO L’INTERVISTA A “LA STAMPA”: “MAI PRESO SOLDI DA CASAPOUND, COLLABORO SOLO CON ‘IL PRIMATO NAZIONALE’” (CHE PERÒ DI CPI È L’ORGANO UFFICIALE) – “HO SOLO SEGNALATO OPACITÀ NELLA VERSIONE DELL’ONG ‘OPEN ARMS’ E SONO STATA RIEMPITA DI INSULTI. MA LORO NON ERANO QUELLI CONTRO L’HATE SPEECH?”

Fabrizio La Rocca per “la Verità”

francesca totolo 1

Roberto Saviano l' ha definita «creatrice di fake news contro le Ong (al soldo di CasaPound)», nonché «trafficante di bufale».

Lei è Francesca Totolo, ricercatrice molto attiva sui social nella battaglia contro le Ong. Ieri La Stampa l' ha intervistata, attribuendole la responsabilità di aver diffuso fake news sul salvataggio di Josefa (la famosa storia dello «smalto rosso»), nonché legami più o meno oscuri con l' estrema destra e con la rete informativa russa. Le abbiamo chiesto la sua versione.

IL TWEET DI FRANCESCA TOTOLO SULLO SMALTO DI JOSEPHA

Sui social si parla solo di lei. Cosa è successo?

«È successo che martedì mi ha chiamato un giornalista della Stampa per farmi delle domande sulla mia attività giornalistica sull' operato delle Ong.

Ieri, già di primo mattino, sono stata travolta da un ciclone, che si è ingrossato dopo che mi ha attaccato anche Roberto Saviano».

L' intervista ha suscitato scalpore?

saviano maglietta rossa

«Sì, dato che venivo dipinta come quella che spaccia bufale al soldo di CasaPound. E non è vero».

Lei riceve soldi da Cpi?

«No, mai presi, non ne sono neanche esponente o militante».

Però collabora con il Primato Nazionale, mensile che è vicino al movimento di Di Stefano.

«Ho una collaborazione con un sito e un mensile in cui scrivono giornalisti di varia estrazione, non vedo il problema».

Quanto le danno?

«Dipende da quanti articoli scrivo, ma in linea di massima parliamo di cifre inferiori ai mille euro al mese».

LA MIGRANTE JOSEPHA CON LO SMALTO

E i suoi rapporti con i russi?

«Hanno detto che sono pagata da Putin perché qualche volta mi ha intervistato il sito Sputnik.

Sarebbe come dire che se uno è intervistato dalla Bbc diventa un collaboratore del governo britannico».

Mai ricevuto soldi da organismi russi, anche privati?

«Mai».

francesca totolo

L' accusano di aver diffuso bufale su Josefa. Crede davvero che sia tutta una montatura? Quella donna è un' attrice?

«Non lo penso e non l' ho detto. Il naufragio c' è stato e Josefa non è un' attrice.

Io ho solo segnalato delle opacità nella versione fornita da Open Arms, che iniziano proprio con la stessa individuazione del barcone naufragato da parte della nave dell' Ong».

Cosa ha pensato quando ha visto le foto di quella donna?

«Che era una vittima, illusa da una falsa propaganda. Lei non c' entra nulla in questa polemica, mi auguro che ora la tengano fuori. Ma i primi a utilizzarne le immagini sono state le Ong.

LA MIGRANTE JOSEPHA CON LO SMALTO

Del resto quando vedo le foto dei bambini migranti morti in mare, diffuse dagli attivisti, mi chiedo cosa pensino i loro parenti in Africa di questa mancanza di sensibilità. Se fossero bimbi bianchi e cristiani, sbatterebbero i loro cadaveri sui media in questo modo?».

Ammetterà che dopo la bufala circolata in rete dei bambini naufragati scambiati per bambolotti, bisogna andarci con i piedi di piombo su certi temi.

LA STAMPA INTERVISTA FRANCESCA TOTOLO

«Ma io, infatti, all' epoca chiarii subito, e i miei profili social lo testimoniano, che quei bambini, purtroppo, erano morti veramente. Diffondere certe congetture rischia solo di ridicolizzare il nostro lavoro».

Ha mai scritto cose che poi si sono rivelate false?

«Finora mai, e anche le famose squadre anti fake news della Boldrini non sono riuscite a dimostrare che abbia mai messo in giro falsità».

bambini migranti morti 6

I seguaci di Saviano, in compenso, gliel' hanno giurata.

«Sono stata riempita di insulti pesantissimi e di vere e proprie minacce. Ma loro non erano quelli contro l' hate speech?».

MIGRANTI MEDITERRANEO -JOSEPHINE MIGRANTI MEDITERRANEO SALVINI MIGRANTI MIGRANTI MEDITERRANEO bambini migranti morti 3 corpi migranti in mare libia 3 Saviano vs Salvini - migranti bambini migranti morti 5 corpi migranti in mare libia 2 bambini migranti morti 4