Per l'Italia «vogliamo portare il deficit dal 2,4% al 3%, ma di denaro che stimola la crescita», a differenza della manovra del governo Conte, che ha come «risultato un deficit in eccesso senza grandi benefici». È parte della ricetta per risolvere il problema del budget italiano proposta da Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze greco e leader del movimento transnazionale Diem25, che ha illustrato il programma per l'Italia del suo movimento in un incontro alla Stampa Estera a Roma, in vista delle elezioni europee del 2019.

Un programma che vuole portare l'Italia «ground zero della crisi europea» all'interno della «primavera europea» promossa da Diem25. Varoufakis ha sottolineato di voler dare al nostro Paese «valore al settore manifatturiero», «sicurezza infrastrutturale per la prevenzione sismica», «investimenti per evitare il ripetersi di casi come il disastro di Genova» e «investimenti per trasporti sostenibili».

L'economista non ha risparmiato critiche al M5s: «Il signor Di Maio ha deciso di andare a letto con il signor Salvini, ora deve dormirci insieme. È troppo tardi per lui per tornare indietro verso un gruppo progressista nel Parlamento europeo se è a letto con Salvini».

«NO ALLA FLAT TAX, SÌ AL REDDITO»

La proposta dell'ex ministro greco per risolvere il problema del budget italiano è «cancellare il taglio proposto da Salvini per l'aliquota fiscale più alta», «continuare con l'introduzione di un reddito minimo garantito e accelerarlo» e «aumentare gli investimenti verdi in Italia al 5% del Pil» con un meccanismo per il quale «la Banca d'investimenti europea emette ogni anno, per almeno cinque anni, bond per 500 miliardi di euro, che la Bce acquista ogniqualvolta i tassi di interesse salgono al di sopra di una soglia».

Fino a quando il Consiglio dell'Ue non sarà d'accordo su quest'ultimo punto, «il governo italiano aumenterà gli investimenti pubblici per compensare fino al raggiungimento del limite del 3% fissato a Maastricht», e solo quando «il Consiglio dell'Ue sarà d'accordo con i punti precedenti, Roma abbasserà il deficit fino ai livelli richiesti da Bruxelles».

«ITALIA E UE ENTRAMBE IN ERRORE»

Sul bilancio dello Stato italiano, «sia Bruxelles che il governo della Lega-5 Stelle sono profondamente ed intenzionalmente in errore» e «lo sanno. Bruxelles ha torto nell'imporre all'Italia regole fiscali e bancarie che garantiscono la stagnazione dell'Italia» e il governo italiano «ha torto» perché «il suo bilancio non stimolerà la crescita a sufficienza per fare la differenza per la maggior parte delle persone, con il risultato di un deficit in eccesso senza grandi benefici». «L'Italia è in stagnazione perché il suo establishment centrista ha accettato le regole dell'Ue che hanno soffocato l'Italia, causandone il suo stesso declino politico e spianando la strada a Salvini», ha concluso Varoufakis.

