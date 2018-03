“MAMMA MIA, I POPULISTI VICINI A PRENDERE IL POTERE” - CI MANCAVA LA PAURA DEL QUOTIDIANO FRANCESE “LIBERATION” CHE SI PREOCCUPA PER LA TENUTA DEMOCRATICA DELL’ITALIA - MA VOGLIONO CAPIRE CHE SE M5S E LEGA PRENDONO QUASI IL 50% DEI VOTI NON SONO MOVIMENTI “POPULISTI” MA “POPOLARI”?

Da “Libero Quotidiano”

LA PRIMA PAGINA DI LIBERATION SUI POPULISTI AL POTERE IN ITALIA

«Mamma mia, i populisti vicini a prendere il potere», questa la traduzione non letterale del titolo di prima pagina comparso ieri sulla prima pagina di Liberation, quotidianofrancese di posizioni notoriamente di sinistra. Un attacco al MovimentoCinque Stelle e alla Lega di Matteo Salvini, le uniche formazioni politiche che - secondo i giornalisti transalpini - dopo il voto diventeranno decisive per la formazione di un nuovo governo in Italia.

Una copia del giornale è stata mostrata ieri mattina a Salvini da una troupe televisiva francese che lo ha interpellato mentre si trovava in coda al seggio di via Martinetti, a Milano. «Hasta siempre», ha commentato il segretario del Carroccio, «sono nostalgici. Una pagina triste ma non perché quello che scrivono è vero ma perché sono tristi loro».Liberation non è nuovo ad attacchi al centrodestra italiano. Di recente aveva dedicato un servizio all’“imbarbarimento e leghistizzazione” del nostro Paese.

