“ALLA MANOVRA ITALIANA SERVE UNA CORREZIONE CONSIDEREVOLE” - IL VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, VALDIS DOMBROVSKIS, AVVISA DI MAIO E SALVINI: “IL BILANCIO ITALIANO DEVIA IN MISURA CONSIDEREVOLE DALLE REGOLE. SE L'ITALIA NON RISPETTA IL BRACCIO PREVENTIVO DEL PATTO DI STABILITA' ALLORA..." - MOSCOVICI SCIVOLA ANCORA SU SALVINI: "RASENTA NAZIONALISMO E XENOFOBIA"

MOSCOVICI E DOMBROVSKIS BOCCIANO LA MANOVRA ITALIANA

(ANSA) - La Ue "è impegnata in una discussione con l'Italia e spera di raggiungere un risultato costruttivo, c'è qualche margine, ma val la pena notare che il bilancio italiano devia in misura considerevole dalle regole, e dunque serve una correzione considerevole". Così Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea, sulla manovra italiana oggi in discussione all' Eurogruppo in un'intervista a Bloomberg tv.

juncker dombrovskis

Dombrovskis, nell'intervista a Bloomberg tv non si è soffermato sulla tempistica di un'eventuale sanzione all'Italia: "non vogliamo fare speculazioni, abbiamo bisogno di una risposta dalle autorità italiane e stiamo anche guardando a una procedura di deficit eccessivo sulla base della regola del debito. Se l'Italia non rispetta il braccio preventivo del Patto di stabilità, ciò potrebbe indicare che non lo è con la regola del debito".

MOSCOVICI, SALVINI RASENTA NAZIONALISMO E XENOFOBIA

(ANSA) - "No, il signor Salvini non incarna ciò che amo, il signor Salvini è un leader di estrema destra, alleato di Madame Le Pen, che rasenta continuamente il nazionalismo e la xenofobia, ma l'Italia resta una grande democrazia e auspico che resti tale": lo afferma il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, rispondendo a una domanda sulla situazione dell'Italia ai microfoni di France Info.