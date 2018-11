“MATTARELLA NON FIRMA LA MANOVRA? FIGURATI, CI MANCHEREBBE ALTRO” - SALVINI ESORCIZZA L’IPOTESI DI UNO SCONTRO TRA GOVERNO E QUIRINALE: “E' L'EUROPA CHE VIOLA I SUOI ACCORDI CON L'ITALIA, PERCHÉ NEI TRATTATI SI PARLA DI PIENA OCCUPAZIONE E IO NON POSSO DARE PIENA OCCUPAZIONE SE NON POSSO METTERE SOLDI NELLE TASCHE DEGLI ITALIANI. ANDRÀ TUTTO BENE...”

salvini mattarella

(ANSA) - "Ma figurati, ci mancherebbe altro. E' l'Europa che viola i suoi accordi con l'Italia, perché nei trattati si parla di piena occupazione e io non posso dare piena occupazione se non posso mettere soldi nelle tasche degli italiani. Andrà tutto bene". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a 'Stasera Italia weekend' a chi gli chiedeva cosa accadrebbe se il capo dello Stato Sergio Mattarella non firmasse la legge di bilancio.

"Non c'è nessuno scontro" con l'Ue, ha aggiunto Salvini parlando a 'Stasera Italia', "vogliamo fare il contrario di quello che hanno fatto gli ultimi governi da Monti a Renzi. Gli anni di lacrime e sangue li abbiamo passati anche grazie ad alcune politiche europee. Quindi ci lasciassero lavorare e ci rivediamo fra un anno, vedremo se l'Italia crescerà, come sono convinto, o se rimarrà ferma come accadeva in passato". Dunque, conclude Salvini, "mi rifiuto di pensare che da Bruxelles mandino i commissari per indagare sul razzismo e sul debito pubblico. Siamo capaci di governarci da soli".

