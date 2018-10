“MI STUPISCE IL SENSO DELLA 'CASTA' DI CASALINO” - L’EX GRILLINO LUCA BIZZARRI: “DICIAMO TUTTI UNA MAREA DI CAZZATE, ANCHE PEGGIO DI CASALINO. QUELLO CHE STUPISCE È LA TRANQUILLITÀ CON LA QUALE LE CAZZATE LE MANDI AI GIORNALISTI. IL SENSO DI INTOCCABILITÀ, SI DIREBBE, DI 'CASTA’...”

LUCA BIZZARRI

"Diciamo tutti una marea di c.., anche peggio di Casalino. Quello che stupisce è la tranquillità con la quale le c.. le mandi ai giornalisti. Il senso di intoccabilità, si direbbe, di 'casta'". Così il presidente della Fondazione Palazzo Ducale di Genova Luca Bizzarri via twitter commenta il file audio del portavoce del presidente del Consiglio Rocco Casalino sulle ferie saltate per il crollo di ponte Morandi.

