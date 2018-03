8 mar 2018 11:07

“MOLTI NON MI VOLEVANO COME CANDIDATA” - ROBERTA LOMBARDI SI TOGLIE I MACIGNI DALLE SCARPE CONTRO LE SUE “NEMICHE” NEL M5S: “C’E’ CHI HA REMATO CONTRO DI ME: C’ERANO MEET UP CHE NON SI PARLAVANO, FAIDE INTERNE. DI MAIO STAVA FACENDO LA SUA CAMPAGNA NAZIONALE, MA DA QUALCUN ALTRO MI SAREI ASPETTATA UN SUPPORTO MAGGIORE. VIRGINIA RAGGI HA VOLUTO MANTENERE UN PROFILO ISTITUZIONALE. PAOLA TAVERNA…”