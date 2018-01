“NON HO INTENZIONE DI CANDIDARMI ALLE POLITICHE” - MICHELA DI BIASE A DAGOSPIA: “HO DATO LA DISPONIBILITÀ A CANDIDARMI ALLE ELEZIONI REGIONALI DEL LAZIO A SOSTEGNO DI NICOLA ZINGARETTI. I RETROSCENA DI UNA MIA CANDIDATURA AL PARLAMENTO SONO INVENTATI SOLO PER ESSERE UTILIZZATI NEL TRITACARNE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE”

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Dago, in merito alle notizie apparse oggi su la Verità e da voi riprese, mi preme far sapere a te e ai tuoi lettori, che non ho nessuna intenzione di candidarmi alle elezioni Politiche. Come tutti nel Partito già sanno, infatti ho dato la disponibilità a candidarmi alle Elezioni Regionali del Lazio a sostegno della candidatura di Nicola Zingaretti. Scelta dettata dalla mia storia personale. Ho iniziato a fare politica nel mio quartiere l’Alessandrino dove ho fatto il consigliere municipale molto prima di conoscere mio marito.

Poi mi sono candidata in Consiglio Comunale dove sono stata eletta, con le preferenze, per due consiliature. Nella mia storia politica ho sempre affrontato a viso aperto tutte le sfide e così voglio continuare a fare per il bene della mia città. Quindi tutte le notizie relative a retroscena o ricostruzioni di una mia candidatura al Parlamento sono e sono sempre state inventate solo per essere utilizzate nel tritacarne della campagna elettorale.

Michela Di Biase

