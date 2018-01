15 gen 2018 15:13

“NON HO MAI INCONTRATO BEPPE GRILLO” - PIERCAMILLO DAVIGO MINACCIA DI SPORGERE QUERELA CONTRO SILVIO BERLUSCONI CHE HA DICHIARATO: “SO PER CERTO CHE DAVIGO È STATO A GENOVA, A CASA DI GRILLO, PER TRE VOLTE. E SO CHE HANNO STRETTO L'ACCORDO PER FARE IL GOVERNO, CON OTTO MAGISTRATI COME MINISTRI”