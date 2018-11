“NON MI VERGOGNO DI AVER AMATO” – VIDEO: SCAMBIO STRACULT GRUBER-SALVINI. LILLI PUNGE IL MINISTRO SULLA FOTO “AFTER-SEX” DELLA ISOARDI: “DORMIVA O ERA SOLO TRASOGNATO?”. E IL TRUCE: “DORMIVO, A VOLTE MI CAPITA” – LA CONDUTTRICE LO INCALZA: “DOPO L’AMORE SI DORME…” E L’EX ISOARDO AMMETTE: “SI DORME IN GENERALE, DOPO L’AMORE…” – LA REAZIONE DEI GIORNALI STRANIERI ALLA FINE DELLA RELAZIONE

Claudio Cartaldo per www.ilgiornale.it

In chiusura di puntata alla fine Lilli Gruber la domanda l'ha "dovuta fare". Un commento sulla "vita privata" del ministro Salvini. "Non se ne poteva fare a meno, sennò la gente come fa ad andare a letto?", ha replicato il leader della Lega che, a giudicare dall'espressione, avrebbe fatto volentieri a meno di dare in pasto ai telespettatori di La7 nuovamente la sua vita privata. Impossibile, però, non chiedergli un ulteriore commento sulla fine della sua storia con Elisa Isoardi.

La vicenda ormai va avanti da giorni. La Isoardi ha reso pubblico uno scatto su Instagram, ricorderete, con cui ha annunciato al mondo (dei social) l'addio all'ex fidanzato "Matteo". Il leader della Lega ha replicato, dicendosi triste ma tranquillo e accusando "qualcuno" di avere "altre priorità" e di averci provato fino in fondo. Un amore nato in televisione e morto sui internet. Sono i tempi che cambiano.

"Lei ha diritto a farmi la domanda ma sa già quale sarà la mia risposta...", prova a dire Salvini alla Gruber. Ma non serve. "Lei dormiva o era solo trasognato?", chiede la conduttrice al ministro. "Dormivo - risponde - a volte mi capita: ho questo limite che a volte mi serve di dormire". Ed è qui che la Gruber commenta: "Dopo aver fatto l'amore si dorme...". "Si dorme in generale", replica il ministro. "Dopo l'amore meglio... ma si dorme in generale".

Ma la questione centrale è un'altra, o meglio quella cui puntava ieri sera Lili Gruber. "Quella foto l'ha imbarazzata?", chiede la conduttrice. "Non ho mai parlato della mia vita privata, non inizierò a farlo adesso. Ma non mi vergogno di aver amato. Per mio carattere alcune cose me le tengo per me, sul mio telefonino e nei miei ricordi. Ognuno è fatto a suo modo: è stata una cosa molto bella, come tutte le cose può avere un inizio e una fine. Ma penso che gli italiani mi paghino lo stipendio per il decreto e non per sapere con chi dormo".

La discussione si è poi spostata sulla replica Facebook che Salvini nei giorni scorsi ha riservato alla Isoardi. "Lei ha detto di aver fatto molti errori", fa notare la Gruber, "Di quali parla?". "Tanti, ma non vengo a raccontarlo a lei. Faccio un lavoro che per chi mi è vicino non è la cosa più comoda al mondo. Spesso non ci sono, quindi provo a mettere qualità visto che sulla quantità non riesco".

2 – COME I GIORNALI STRANIERI HANNO TRATTATO LA SOAP OPERA SALVINI-ISOARDI

Barbara Ciolli per www.lettera43.it

«Scaricato con ogni evidenza senza riguardo» dalla fidanzata. Alla berlina su Instagram con una foto after sex, e per giunta mentre era via, «in viaggio verso il Ghana». Non si ricorda a memoria d'uomo un ministro dell'Interno, di una Repubblica per di più nel G7 e terza economia dell'Eurozona, buttato così in piazza in uno dei suoi momenti più intimi, con un'immagine – suo malgrado – di sé degna di essere rimossa dalla Rete per cause di forza maggiore, tanto è fuori luogo e anti-istituzionale. E infatti tutto il mondo ne parla, dello scatto del titolare del Viminale Matteo Salvini a letto con l'ex compagna Elisa Isoardi, fustigato dalla medesima, «ex modella», con siffatta ineleganza.

Ai tempi di internet il privato è pubblico, anche in politica. Ma il troppo stroppia, non si addice a un ministro: che autorevolezza può mantenere il «volto nuovo dell'Europa» celebrato sulla copertina del Time giusto a settembre? Salvini, il vicepremier forte del governo M5s-Lega, è il membro dell'esecutivo più mediatico e più famoso all'estero: lo era già prima, per la chiusura dei porti ai migranti e altri duelli con l'Ue; lo è più che mai dopo il benservito della ex, un inciampo che può essergli fatale. Farsi trattare così, come si fa? Che sia un agnello travestito da lupo? E passi che se ne scriva su tabloid come il Sun o la Bild, ma Salvini accucciato tra le lenzuola con la Isoardi è finito sulla Bbc, sul Telegraph, sull'Independent.

Complice la tradizionale accuratezza, la tivù pubblica britannica infierisce dicendo che la «relazione di tre anni con Mr Salvini era da finita due mesi e mezzo», ma Ms Isoardi ha «deciso di renderla pubblica ora», mentre il «vice-premier populista volava verso il Ghana». Anche il paludato Telegraph si dilunga sulla storia da soap opera di Salvini, «vittima di una rara battuta d'arresto». Chi di spada ferisce, d'altra parte, di spada ferisce: ha voglia a ribattere il leader del Carroccio «di non aver mai reso pubblica la vita privata e di non voler iniziare a farlo ora». Lo sanno tutti, ricordano Oltremanica, che è un «entusiasta dei social media», con oltre 3 milioni e 300 mila seguaci su Facebook e 900 mila tra Twitter e Instagram.

QUERELLE AMOROSA SEGUITA IN GERMANIA

L'Independent sottolinea «l'uso abituale» di Salvini dei social network per la politica e le «tante copertine sulle riviste di gossip italiane di Mr Salvini e Ms Isoardi, paparazzati in spiaggia o tra i canali di Venezia». Vista la rilevanza, i media anglosassoni hanno abbandonato l'aplomb e il «controverso ministro dell'Interno italiano» è stato seguito nella querelle anche da testate tedesche autorevoli, come lo Spiegel, che ha coperto il botta e risposta con più pezzi, e la sobria Frankfurter Allgemeine Zeitung, avara di foto e solitamente aliena al pettegolezzo. Eppure per la «tenera foto d'addio» di Salvini,«wieder solo», «di nuovo solo», «trasognato e stretto» all'ormai ex, ha speso un paio di colonne.

Con classe, la Faz ha anche raccontato che il poeta Gio Evan, citato dalla Isoardi per accomiatarsi, «non aver mai votato Lega», ma anzi alle ultime elezioni «la sinistra anarchica di Potere al Popolo!». Quanta crudele poesia per Salvini, ripreso anche dai media amici russi: l'edizione internazionale di Sputnik ha dato la «notizia bomba» della «foto piccante» postata dalla Isoardi, con «Salvini a torso nudo» che, «in tempi più felici», le «baciava il collo», e anche Russia Today ha riferito l'accaduto, ricordando le «ampie critiche» alla Isoardi per il «modo inelegante ed eclatante» di «scaricare» il vicepremier. Magari ha ragione Euronews a non fidarsi mai di Salvini e a dire che guadagnerà anche da questo colpo basso: apparire buono alla fine è proprio quel che vuole.

