11 ott 2018 17:44

“NON C’È MODO MIGLIORE DI ONORARE LE DONNE CHE METTERE UNA MIGNOTTA IN QUOTA ROSA” – "L'ESPRESSO" SCODELLA I TWEET SESSISTI DI ENRICO ESPOSITO, IL COMPAGNO DI CORSO DI LUIGINO DI MAIO (CHE PERÒ HA FINITO L’UNIVERSITÀ) CHE IL VICEPREMIER SI È PORTATO AL MISE COME VICECAPO DELL’UFFICIO LEGISLATIVO – “IN UN PAESE SERIO LUXURIA VA IN GALERA. PER MELISSA SATTA IL DITO MEDIO...”