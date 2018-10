“LA PALLA NON TOCCA LA LINEA, È LONTANA DALLA LINEA” – MOSCOVICI E DOMBROVSKIS HANNO SPIEGATO IL PERCHÉ DELLA BOCCIATURA DELLA MANOVRA ITALIANA (È LA PRIMA VOLTA NELLA STORIA) E DICONO DI CONFIDARE IN TRIA PER CONVINCERE IL GOVERNO (AUGURI) – SALVINI E DI MAIO NON INDIETREGGIANO DI UN MILLIMETRO. IL MINISTRO DELL’INTERNO: “AVANTI CON IL SORRISO, SIAMO NEL GIUSTO”, LUIGINO: “NON MI MERAVIGLIO CHE NON PIACCIA ALLA UE È LA PRIMA MANOVRA SCRITTA A ROMA E NON A BRUXELLES” – VIDEO

BOCCIATI! LA COMMISSIONE UE RESPINGE LA MANOVRA ITALIANA: MAI SUCCESSO NELLA STORIA DELL’UE. MOSCOVICI E DOMBROVSKIS CHIEDONO UNA CORREZIONE ENTRO 3 SETTIMANE – SALVINI: “ANDREMO AVANTI”, CONTE: “NON C’È ALCUN PIANO B”, E LO SPREAD RISALE A 310 PUNTI – MA PER UNA PROCEDURA D’INFRAZIONE I TEMPI SONO LUNGHI E LA DECISIONE ARRIVEREBBE A RIDOSSO DELLE EUROPEE (CHE SI TRASFORMEREBBERO IN UNA PRATERIA PER I GIALLOVERDI). ECCO COSA SUCCEDERÀ…

1 – UE:L.FORNERO, CONDONO E FISCO IMPRESE SONO RETROMARCIA

(ANSA) - Le misure previste dalla manovra "indicano un chiaro rischio di retromarcia su riforme adottate in linea con le raccomandazioni Ue". L'abolizione della Fornero "fa retromarcia sulle riforme precedenti che puntellano la sostenibilità del debito", il condono "può scoraggiare la già scarsa conformità al fisco, implicitamente premiando comportamenti non conformi" e "la riduzione delle tasse sulle imprese che investono sono disinnescate dall'abolizione delle agevolazioni fiscali". Lo scrive la Ue nell''Opinione'.

2 – UE, STIME CRESCITA ITALIANE OTTIMISTICHE, DEBITO SALE

(ANSA) - "L'Italia non rispetterà il benchmark di riduzione del debito né nel 2018 né nel 2019" in base alla manovra presentata. E "la prevista riduzione del rapporto debito/Pil è soggetta a larghi rischi al ribasso, visto che si basa su proiezioni di crescita ottimistiche, privatizzazioni dello 0,3% del Pil all'anno dal 2019 al 2021 e l'attivazione delle clausole di salvaguardia nel 2020 e 2021, che sono state sterilizzate per il 2019". Lo scrive la Commissione Ue nella sua 'Opinione'.

3 – MANOVRA: MEF, RISPOSTA UE LARGAMENTE PREVISTA

(ANSA) - La 'bocciatura' di Bruxelles della manovra di bilancio "per come è stata presentata era largamente prevista e non ci stupisce". E' quanto afferma il portavoce del ministero dell'Economia commentando la richiesta di modifica della manovra italiana da parte della Commissione Ue. Il ministero valuterà ora le richieste e contemporaneamente monitorerà le reazioni dei mercati. Il confronto con l'Ue, comunque, non rallenterà l'iter di presentazione della Legge di Bilancio attesa in Parlamento per la fine di questa settimana o l'inizio della prossima.

LA LETTERA IN RISPOSTA A MOSCOVICI DI TRIA

3 – MANOVRA: FONTI MEF, RISPOSTA A UE ENTRO 3 SETTIMANE

(ANSA) - Il governo italiano risponderà alla Commissione europea, che oggi ha ufficialmente bocciato la manovra 2019, nei tempi previsti, cioè entro 3 settimane. Lo spiegano fonti del Mef ribadendo l'impostazione di fondo della legge di bilancio, puntare sulla crescita per ridurre il debito e favorire l'inclusione sociale. (ANSA).

4 – MANOVRA: SALVINI, AVANTI CON IL SORRISO, SIAMO NEL GIUSTO

(ANSA) - "Noi andiamo avanti con il sorriso, ce lo chiedono gli italiani. Siamo convinti di essere nel giusto. #SquadraItalia". Lo scrive - dopo la bocciatura della manovra da parte della Commissione europea - il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini.(ANSA).

5 – DI MAIO,PRIMA MANOVRA SCRITTA A ROMA, NON A BRUXELLES

(ANSA) - "E' la prima manovra che non piace alla Ue. Non mi meraviglio: è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles!". Così in un post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. "Con i danni che avevano fatto quelli di prima, non potevamo certo continuare con le loro politiche", prosegue Di Maio nel post su Facebook.

"Continueremo a raccontare alla Commissione Europea cosa vogliamo fare con rispetto. Ma altrettanto rispetto ci deve essere nei confronti del popolo italiano e del governo che oggi lo rappresenta. Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene dei cittadini".

6 – UE BOCCIA LA MANOVRA

E' arrivata la bocciatura della manovra italiana da parte dell'Ue. La Commissione Europea ha deciso nel collegio dei commissari di chiedere all'Italia di presentare entro tre settimane a Bruxelles un nuovo documento programmatico di bilancio, come adombrato nella lettera inviata la settimana scorsa al ministro dell'Economia, Giovanni Tria.

"NESSUNA NUOVA BOZZA" - Ma autorevoli fonti di governo M5S fanno sapere che nessuna nuova bozza del documento verrà inviata dal governo italiano a Bruxelles. "Siamo sulla strada giusta e non arretriamo di un centimetro", la convinzione dei 5 Stelle. "È la prima manovra italiana che non piace alla Ue. Non mi meraviglio - ha scritto Luigi Di Maio su Facebook - è la prima manovra italiana che viene scritta a Roma e non a Bruxelles!".

"Con i danni che avevano fatto quelli di prima, non potevamo certo continuare con le loro politiche - ha aggiunto Di Maio - Continueremo a raccontare alla Commissione europea cosa vogliamo fare con rispetto. Ma altrettanto rispetto ci deve essere nei confronti del popolo italiano e del governo che oggi lo rappresenta". "Continuiamo a lavorare a testa alta per il bene dei cittadini", ha concluso il ministro del Lavoro.

Dopo la bocciatura lo spread tra Btp e Bund ha segnato un rialzo. Il differenziale tra i titoli di Stato è salito a 312 punti base con un rendimento del 3,53%.

MOSCOVICI - In conferenza stampa a Strasburgo il commissario europeo agli Affari Economici e Finanziari, Pierre Moscovici, ha spiegato che la Commissione Europea "è estremamente unita" nella decisione di chiedere al nostro Paese un nuovo documento programmatico di bilancio. "Non è un caso borderline: la palla non tocca la linea, è lontana dalla linea" ha affermato Moscovici. Il commissario europeo ritiene che il ministro "Tria sia sempre un interlocutore credibile, legittimo. E speriamo che saprà convincere all'interno del governo italiano della necessità di proseguire il dialogo con la Commissione, per fare in modo che le priorità del governo italiano, che noi non mettiamo in discussione, siano compatibili con le regole comuni per il rispetto delle quali si sono impegnati tutti, Italia compresa".

I RILIEVI DELL'UE - La Commissione Europea, nell'opinione con cui chiede all'Italia di presentare un documento programmatico di bilancio, sottolinea che "data la dimensione significativa dell'economia italiana nell'area euro, la scelta del governo" italiano "di aumentare il deficit di bilancio, sebbene debba far fronte alla necessità di affrontare problemi legati alla sostenibilità delle finanze pubbliche, crea rischi di ricadute negative (negative spill-overs, ndr) per gli altri Stati membri dell'Eurozona".

Per la Commissione Europea, inoltre, "l'introduzione di un condono fiscale (tax amnesty, ndr) potrebbe scoraggiare il rispetto, già basso, delle norme fiscali, premiando implicitamente i comportamenti che non rispettano le leggi, compensando in gran parte l'effetto positivo del rafforzamento della fatturazione elettronica".

E ancora, le misure incluse nel documento programmatico di bilancio indicano "un chiaro rischio di fare marcia indietro rispetto alle riforme che il Paese aveva adottato". In particolare, "la possibilità di pensionamenti anticipati inverte la rotta rispetto a precedenti riforme delle pensioni che sottendono alla sostenibilità a lungo termine del consistente debito pubblico italiano".

