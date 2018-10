“IL PD HA PERSO IL CONTATTO CON LA REALTÀ” - DOPO LA FOLGORAZIONE RENZIANA, L’EX DIRETTORE DE “L’ESPRESSO” TOMMASO CERNO TORNA IN SE’: “RENZI NON RIESCE PIÙ A FARE RAGIONAMENTI DI AMPIO RESPIRO, QUALCOSA CHE NON SIA SOLO ASPETTARE CHE UN INTERO PAESE SI PENTA E DICA: 'AVEVI RAGIONE TU' - CON I 5STELLE SERVIVA UN ACCORDO POLITICO”

1 - PD: CERNO, PARTITO HA PERSO CONTATTO CON LA REALTÀ

(ANSA) - "Il Pd non sa neanche dove vive, ha perso contatto con la realtà. Si vede pure dal congresso". Lo dice, in una intervista al Fatto quotidiano, Tommaso Cerno, senatore del Partito democratico. Cerno boccia i candidati alla segreteria del Pd. "Zingaretti, Minniti, Boccia - afferma -: bravissime persone ma non rappresentano una novità". "Renzi - spiega - lo fu all'inizio. Ma lo fu anche Rodotà. Non c'entra l'anagrafe: Rodotà era amato dai giovani ancora più che dai suoi coetanei. Dobbiamo trovare qualcuno che rappresenti ciò che ora non c'è".

Alla domanda su chi gli venga in mente, risponde: "Nessuno. Se siamo ancora qui a discutere di Zingaretti e Minniti, si vede che il Pd ha un problema anche di classe dirigente". "Sui vitalizi - aggiunge - è stato imbarazzante. Il Pd ha avuto paura. Ma se hai paura di tutto non puoi fare politica".

Cerno parla anche di Matteo Renzi: "Ha passato uno dei periodi più critici della sua vita, va compreso. Per questo forse non riesce più a fare ragionamenti di ampio respiro, qualcosa che non sia solo aspettare che un intero Paese si penta e dica: 'Avevi ragione tu'". "Con i 5Stelle - osserva pure - serviva un accordo politico, non sistemare qualche ministero: si poteva immaginare un vero rinnovamento".

Estratto dell’articolo di Tommaso Rodano per il “Fatto quotidiano”

[…] “il Pd sui vitalizi è stato imbarazzante. Ha avuto paura. Ma se hai paura di tutto non puoi fare politica". […] E in questo momento il popolo elettore pretende una sola cosa: equità. Ovvero che la tua pensione sia calcolata in base a quanto hai versato. Ma vado oltre: il parlamentare, per il suo ruolo, dovrebbe sacrificarsi di più.

Lei è oltre i grillini.

Martina sembra Santi Licheri, parla come Salomone: "Non siamo contrari, però non siamo neanche favorevoli, e allora usciamo dall' aula". È come uscire dal mondo dei tuoi elettori. Che ti dicono: "Hai presente dove vivi?". Il Pd non ce l' ha presente.

Però i tagli incidono su un diritto acquisito, no?

Un diritto acquisito che il Parlamento si è dato da solo. Le pare che a Termini Imerese gli operai abbiano deciso da soli il proprio stipendio?

[…] Se siamo ancora qui a discutere di Zingaretti e Minniti, si vede che il Pd ha un problema anche di classe dirigente. E poi c' è "la ditta" somigliano ai busti dell' 800 nei corridoi del Senato. […]

Cosa si è candidato a fare?

Per vedere se riuscivo a portare in Parlamento le battaglie della mia vita da giornalista. Guardi i diritti civili: manca una legge sull' eutanasia o sulle droghe leggere, quella sulle unioni civili è arrivata in ritardo di 30 anni e ha bisogno di essere migliorata.

E il Pd che c' azzecca?

Non ho l' idea che un partito ti debba rappresentare pienamente. Io sono contraddittorio, autonomo, mi piace lo scontro: preferisco un pregiudizio sano a un giudizio banale. Meglio uno che mi dice: 'Sei frocio e non ti sopporto', piuttosto che uno che mi riempie di sciocchezze da benpensanti sull' omosessualità Ora mi auguro che si cominci a lottare per qualcosa.