5 ott 2018 11:49

“LA POLITICA DELL’AUSTERITÀ È UNA CATASTROFE” - GIULIO SAPELLI: “IL PROBLEMA VERO È CHE IN EUROPA C’È UNA POLITICA ORDOLIBERISTA FONDATA SULL’ASSUNTO CATASTROFICO CHE NON CI DEVE ESERE DEBITO PUBBLICO. OVUNQUE SI APPLICA, QUESTA COSA EVISCERA LE ECONOMIE, DISTRUGGE LA COESIONE SOCIALE - NON POSSIAMO CONTINUARE CON IL PILOTA AUTOMATICO. LA GENTE VOTA MA POI I MOSCOVICI DICONO ‘PERCHE’ AVETE VOTATO’” - VIDEO