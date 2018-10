“QUESTA MANOVRA DELUDE GLI IMPRENDITORI DEL NORD” – DANIELA SANTANCHÉ CONTRO IL GOVERNO: “NON C’È NIENTE PER LE AZIENDE. COSÌ VIENE MENO IL PILASTRO DEL PROGRAMMA ELETTORALE DELLA LEGA, LA FLAT TAX” – SARÀ, MA IL TRUCE È SEMPRE AVANTI NEI SONDAGGI. “VOGLIAMO SALVARE IL SOLDATO SALVINI, IL CENTRODESTRA È FINITO, DOBBIAMO LAVORARE A…”

DAGONEWS

Saranno gli imprenditori del Nord a guidare la resistenza al governo gialloverde? Dai sondaggi sembrerebbe alquanto improbabile, eppure ne è convinta Daniela Santanché. In un’intervista a “la Stampa” l’ex berlusconiana di ferro approdata in Fratelli d'Italia critica la manovra: “non c’è niente per le aziende, nulla che aiuti le imprese sull’occupazione. Così viene meno il pilastro del programma elettorale di Salvini: una vera flat tax”.

Eppure, checché ne dica la Santadeché, al Nord i sondaggi premiano ancora il Truce e il Carroccio. “Noi vogliamo salvare il soldato Salvini, non siamo al Governo e lo sosteniamo su molti punti, come l’immigrazione. Ma questa manovra può e deve cambiare”. Il centrodestra e Fdi schiacciati sulla trazione salviniana? “Niente affatto, siamo in ripresa nei sondaggi”. L’ex compagna di Sallusti nonostante tutto si dice ancora convinta di aver scelto la Meloni e non Salvini, dopo l’addio al Banana. “Sono sovranista ma preferisco il modello originale. Quel centrodestra è finito. Dobbiamo lavorare a una forza nuova, sovranista, alleata della Lega, che consenta di rifondarlo”

