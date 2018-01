“RENZI E’ UN DELINQUENTE SERIALE” - L’EX TESORIERE DEI DS, UGO SPOSETTI, RANDELLA IL BULLETTO: “I GIOVANI LI STIAMO PERDENDO. ORA FACCIAMO LA CAMPAGNA ELETTORALE PER IL PD. DOPO IL 4 MARZO, PERÒ, CI OCCUPEREMO DELLA DELINQUENZA…”

Estratto dell’articolo di Stefano Caselli per “il Fatto Quotidiano”

[…] Alzi la mano, infatti, chi non conosce almeno un (ex) elettore dem non imbufalito con il segretario del cerchio magico e che non minacci scheda bianca o nulla. A toccarla piano è l' ex tesoriere dei Ds Ugo Sposetti - senatore uscente, già ritiratosi dalla corsa alla candidatura prima della notte dei lunghi coltelli del Nazareno - tramite la Repubblica: "Renzi è un delinquente seriale - dichiara Sposetti - ora facciamo la campagna elettorale per il Pd. Dopo il 4 marzo, però, ci occuperemo della delinquenza".

"Anche perché - ribadisce al Fatto Sposetti - il tema è generazionale. Dopo quello che ho detto ho ricevuto molte telefonate di sostegno da ragazzi sotto i trent'anni. Questo significa che se le cose vanno male, per la sinistra è finita per almeno un paio di generazioni. Io ho 71 anni, sono stato eletto la prima volta negli anni 70, la mia casa è questa non la cambierò. Quindi andiamo avanti. Però i giovani li stiamo perdendo".

Parole che hanno il sapore di un sasso lanciato (quasi letteralmente) in faccia; come a dire, per ora ci si tura il naso, poi faremo i conti. In fondo è stato lo stesso Renzi a cominciare le ostilità. L'analisi più diffusa all' interno del partito è che l' ex premier fiuti una sonora sberla elettorale e che per questo motivo abbia deciso di blindare il gruppo parlamentare per non essere buttato fuori da quelle stanze in cui - pare - non ha fatto entrare nessuno di "esterno" durante la composizione delle liste. […]

