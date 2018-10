“L’ABORTO È COME AFFITTARE UN SICARIO” – ANCHE PAPA FRANCESCO OGNI TANTO SI RICORDA CHE LAVORO FA. L’APPELLO CONTRO L’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: “COME PUÒ ESSERE UMANO UN ATTO CHE SOPPRIME LA VITA INNOCENTE E INERME NEL SUO SBOCCIARE?. IO VI DOMANDO: È GIUSTO FARE FUORI UNA VITA UMANA PER RISOLVERE UN PROBLEMA?”

Da www.ansa.it

papa francesco

Nuovo appello del Papa contro l'aborto: "Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?". Così il pontefice all'udienza generale. "Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?". "E' come affittare un sicario", ha sottolineato il Papa.

papa francesco bergoglio con il cardinal theodore mccarrick voto contro l aborto a verona Pillole per aborto distribuit dai droni in Polonia papa francesco abortion drone 'aborto prima causa di femminicidio' manifesto della fondazione citizen go a roma 3 manifestazione contro l aborto