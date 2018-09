“C’È STATA UNA GOGNA PER ASIA” – ''JIMMY BENNETT È UN PERSONAGGIO DISCUTIBILE. A CARICO DI ASIA ARGENTO NON È STATO PROVATO NESSUN REATO” – DITE ALLA BOLDRINI CHE NEGLI USA FARE SESSO CON UN MINORENNE, ANCHE CONSENZIENTE, E' REATO (LA ARGENTO E' SOTTO INDAGINE) - E POI RICICCIA LA STORIA DELLA VITTIMA DI FAKE NEWS: “IO NEL MIRINO PERCHÉ DICO LE COSE CON FRANCHEZZA E SONO ANTIFASCISTA”

Laura Boldrini è intervenuta ai microfoni diRai Radio2nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

L'ex Presidente della Camera è tornata a parlare del caso legato ad Asia Argento: "Le parole di Jimmy Bennett? Penso che questo ragazzo sembri una figura di un uomo molto discutibile.

E' stato denunciato per una relazione sessuale con una minorenne, ha portato in tribunale i propri genitori per chiedergli dei soldi e poi ha ricattato Asia Argento. E' un personaggio quantomeno discutibile. Non mi pare una figura fulgida. C'è stata una gogna per Asia Argento, ma a suo carico non è stato provato nessun reato.

Asia ha subito una forte violenza mediatica. E nei suoi confronti sono stati presi dei provvedimenti durissimi, come l'esclusione da X Factor. Verso di lei sono stati presi dei provvedimenti durissimi, verso quel signore no. Lui sì che è stato denunciato per aver avuto rapporti sessuali con una minorenne":

Laura Boldrini è tornata a parlare anche di Fake News: "Sono vittima di questo sistema perché dico le cose con franchezza, senza nascondermi. Mi batto per i diritti umani di tutti, mi batto per il rispetto delle donne, sono antifascista, non ho padrini, non sono iscritta a nessun partito. Ho dei valori che per alcuni sono urticanti.

Tutto questo ha portato alcuni a bersagliarmi. E' una roba che non è nata per caso. Se la prendono con me perché io combatto, perché non faccio la vittima ma contrattacco. Denuncio chi usa violenza, chi minaccia, non abbasso la testa, questo comportamento viene visto quasi come una provocazione".

