“LE RUSPE? NO, SERVE PIU’ AMORE” - L’OPPOSIZIONE A SALVINI ORMAI LA FA FICO – SUL CASO DESIRÉE, IL PRESIDENTE DELLA CAMERA CRITICA LE POLITICHE DEL VICEPREMIER: "PROBLEMI COSÌ COMPLESSI NON SI RISOLVONO CON LA FORZA. BISOGNA ESSERE COSTANTEMENTE NEI QUARTIERI DIFFICILI SENZA LASCIARE MAI NESSUNO SOLO”

"Non ci vogliono le ruspe, ma più amore". Ancora una volta Roberto Fico si conferma distante dalla linea del governo - e in particolare di Matteo Salvini - sulla questione immigrazione.

"La coesione sociale è il mezzo fondamentale per costruire tutto il resto della comunità solidale e un'economia sana e forte", ha detto il presidente della Camera e volto storico del Movimento 5 Stelle parlando in Campidoglio, "Anche nei momenti difficili non ci vogliono ruspe ma più amore e fatica nelle idee e nella partecipazione. Essere costantemente nei quartieri difficili senza lasciare mai nessuno solo. I problemi complessi non si risolvono con la forza ma con la forza dell'intelligenza. Programmando e integrando scuola, cittadini e forze dell'ordine. Non possiamo dare risposte sempre uguali a problemi diversi".

Il riferimento è chiaro: il rappresentante dell'ala "ortodossa" del M5S riprende le prime parole che il ministro dell'Interno che mercoledì, aveva rivolto ai cittadini del quartiere romano San Lorenzo, dove è stata trovata senza vita la 16enne Desirée Mariottini, drogata e stuprata da un branco di stranieri. "Tornerò per incontrare i residenti", aveva detto dopo le contestazioni di un gruppo di antagonisti, "Ma da ministro mi impegno a tornare con la ruspa".

