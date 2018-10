“SAREBBE STATO MEGLIO DARE LA RICOSTRUZIONE A SOCIETÀ AUTOSTRADE” – IL PORTAVOCE DEGLI SFOLLATI CONTRO TONINELLI: “SIAMO DELUSI, PERCHÉ CI AVEVANO DETTO CHE CI SAREBBE STATO IN BREVE TEMPO UN DECRETO, UNA SOLUZIONE, MA È STATO UN PARTO CONFUSO E PASTICCIATO” – “CREDO CHE CI SIA UNO SCONTRO IDEOLOGICO A ROMA CHE SI RIPERCUOTE A GENOVA E… – VIDEO

FABIO RAVERA

All'indomani della protesta dei residenti e commercianti della Valpolcevera, a Genova, il portavoce del comitato degli sfollati di via Porro, Franco Ravera, ospite di Non Stop News, trasmissione di informazione quotidiana condotta da Fulvio Giuliani, Pierluigi Diaco e Giusi Legrenzi,in onda su Rtl 102.5 e in Radiovisione sul canale 36 del Dt, risponde così a questa domanda di Diaco: "Utilizzi i nostri microfoni per rivolgere un appello al ministro per le infrastrutture, Danilo Toninelli. Cosa vuole dirgli?"

proteste genova valpolcevera 4

Ravera premette che la manifestazione di ieri era "un grido di soccorso della Valpolcevera dove a oggi ci sono ancora 258 famiglie in difficoltà, siamo una comunità in ginocchio" e poi attacca:- "In questi mesi, noi abbiamo incontrato il ministro Toninelli e sentito il premier Conte, ma siamo delusi perché ci avevano detto che ci sarebbe stato in breve tempo un decreto, una soluzione per Genova, ma è stato un parto confuso e pasticciato, che non ha portato soluzioni", e aggiunge, "è andata buca la prima, ora non dite bugie".

proteste genova valpolcevera 3

Ravera chiede di cambiare il decreto perché dentro non ci sono "le misure chieste da Genova, dal sindaco. Per gli sfollati non ci sono sicurezze. Rischiamo di star fuori casa per anni". Ravera aggiunge che quella di ieri "è stata una manifestazione di estremo disagio per ciò che vive Genova". Ai conduttori che chiedono se ha votato M5S e Lega alle passate elezioni, Ravera risponde di non averli votati e spiega: -"Noi siamo un comitato apartitico, abbiamo incontrato Toninelli due volte, e lo ringraziamo per essere venuto. Ma non applaudiamo nessuno se viene qui a fare passerella. Io credo che ci sia uno scontro ideologico a Roma che si ripercuote su Genova, per noi coinvolgere Autostrade nella ricostruzione sarebbe stato meglio", conclude Ravera.

