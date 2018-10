3 ott 2018 09:46

“SE L'ITALIA VA IN CRISI, VIENE GIÙ TUTTO” - IN EUROPA CRESCE LA PAURA PER L'EFFETTO CONTAGIO ANCHE SE I DIPLOMATICI PROVANO A SCACCIARE I FANTASMI: “NON SIETE COME LA GRECIA” - QUELLA ITALIANA E’ LA TERZA ECONOMIA DELL'UE E STATI UNITI E FONDO MONETARIO ALLUNGANO LE ANTENNE: NON VOGLIONO UN EFFETTO DOMINO SUI MERCATI - L’AUSTRIA CONTINUA ROMPERE IL CAZZO E SALVINI TACE: “ROMA RISPETTI I VINCOLI DELL'UNIONE MONETARIA”