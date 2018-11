“SE ARRIVA LA BOCCIATURA DELL’UE, AVRANNO CONTRO 60 MILIONI DI ITALIANI” – SALVINI A NAPOLI FA L’ENNESIMA DICHIARAZIONE DI GUERRA A BRUXELLES: “FACCIANO QUELLO CHE CREDONO MA NON PER PREGIUDIZIO” – I SONDAGGI IN CAMPANIA DANNO LA LEGA AL 20%. LUI FRENA, MA L’OPA SUL MERIDIONE ORMAI È AVVIATA

Da https://www.agora24.it

SALVINI A NAPOLI

“Se arriva la bocciatura dell’Europa, avranno contro 60 milioni di italiani”. Lo sostiene il vice premier Matteo Salvini che a “la Stampa” precisa: “noi non abbiamo intenti bellicosi, vogliamo spiegare che la manovra economica è fatta per gli italiani, per dare loro lavoro, sviluppo, crescita economica. Se poi loro procedessero comunque, sarebbero dei pazzi”.

matteo salvini al maurizio costanzo show

Certo, aggiunge, paradossalmente sarebbe “preferibile” una procedura per il deficit che per il debito. Nel primo caso la correzione dei conti si aggirerebbe attorno ai 9 miliardi. Nel secondo a una cifra mostruosa, tra i 40 e i 90 miliardi. “Io comunque ritengo che non sia necessario né l’una né l’altra. Poi facciano quello che credono ma non devono farlo per un pregiudizio. Aspettino di vedere gli effetti che produrrà la manovra sull’economia, se funziona sulla crescita. Io non ho nessuna moral suasion da fare.

salvini e di maio murales by tvboy 1

È giusto che la facciano Conte e Tria. Comunque, noi la manovra non la cambiamo. Ci lascino lavorare e lo dico anche ad alcuni dei miei amici in Europa”. Per quanto riguarda invece l’espansione della Lega al Sud, sostiene: “Ho visto sondaggi pazzeschi ma non li guardo sennò mi monto la testa.

sit in contro salvini a napoli 9

La chiave del mio successo è la normalità. Leggo sui social e su Instagram quelli che mi criticano perché sono una persona normale, come se fosse una cosa negativa. Mi criticano perché parlo di pallone, di Milan, di Vasco, di ragazze e allora? Io sto tra le gente, penso come le persone normali. Si, la chiave del mio successo è quella di essere una persona normale”.

sit in contro salvini a napoli 9 matteo salvini fa jogging 5 matteo salvini fa jogging 3 matteo salvini al maurizio costanzo show