SALVINI SUI FESTEGGIAMENTI DAL BALCONE DI DI MAIO 'SE L'AVESSI FATTO IO MI AVREBBERO ARRESTATO'

Da "il Messaggero"

salvini da gerardo greco 3

«Se lo avessi fatto io mi avrebbero arrestato. Uscire su un balcone a piazza Venezia, figurati. Mi portavano via con...». Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini (intervistato al programma W l' Italia, oggi e domani su Rete4) commenta l' esultanza di Luigi Di Maio e dei ministri del Movimento 5Stelle (la sera di giovedì 27 settembre dopo l' intesa raggiunta dal governo sul Def) sul balcone di palazzo Chigi. Salvini, in un lapsus, parla di piazza Venezia (il balcone di palazzo Venezia, durante il Ventennio, era utilizzato da Benito Mussolini per parlare alla folla durante le adunate) invece di piazza Colonna, dove affaccia l' ingresso di palazzo Chigi.

di maio festeggia per il def con i parlamentari m5s 1

Quella sera, continua il ministro dell' Interno, «sono andato via perché c' era il Milan», ma «è giusto festeggiare. Perché? È vietato salire sui balconi?». Nei giorni scorsi, da parte di alcuni dirigenti leghisti erano invece emerse alcune perplessità sulla festa grillina.

