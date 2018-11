14 nov 2018 11:11

“SE NON TI TROVI, TORNA A CASA” – IL SOTTOSEGRETARIO BUFFAGNI FA CAPIRE AL COMANDANTE DE FALCO L'ARIA CHE TIRA NEL M5S: “SI SENTE TROPPO GENIO RISPETTO AL GRUPPO. HA VOTATO CONTRO E SENZA PREAVVISO. NOI DOBBIAMO TENERE IN PIEDI I CONTI DEL PAESE, NON QUELLI DELLA FAMIGLIA DE FALCO” – ESPULSIONE SEMPRE PIÙ VICINA...