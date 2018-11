"GIORNALISTI MERETRICI? SI’, MA NON PIU’ DEI NOSTRI POLITICI" – FELTRI ASFALTA DI BATTISTA: "QUELLI CHE SIEDONO A PALAZZO MADAMA E A MONTECITORIO SONO PUTTANIERI CONCLAMATI COL VIZIETTO DI VOLER ESSERE SERVITI GRATIS. QUINDI FANNO SCHIFO 2 VOLTE. DI BATTISTA IN REALTÀ FA SCHIFO 3 VOLTE IN QUANTO SI SPACCIA PER VERGINELLO QUANDO, IN REALTÀ, NON SOLO È ROTTO MA, NON CONTENTO DI ESSERLO, NON CESSA DI ROMPERE I COG*IONI A CHI È MIGLIORE DI LUI…"