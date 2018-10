“LO SPREAD A 320 È UN LIVELLO CHE NON POSSIAMO MANTENERE" – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA TRIA, SEMPRE PIÙ IN IMBARAZZO PER LE SPARATE DI SALVINI E DI MAIO, PROVA AD ALLERTARE IL GOVERNO: "IL DIFFERENZIALE A QUEI LIVELLI PONE UN PROBLEMA AL SISTEMA BANCARIO. L’INCERTEZZA POLITICA PESA” - LO SPREAD APRE A IN LIEVE CALO A 318 PUNTI – POI L’INASPETTATO ATTACCO A ROCCO CASALINO: “VOLGARITÀ E MINACCE. SONO GRATO AI FUNZIONARI”

1 – SPREAD BTP/BUND APRE IN LIEVE CALO A 318 PUNTI

TRIA E MOSCOVICI

(ANSA) - Apertura in calo per lo spread Btp/Bund che segna 318 punti contro i 320 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari al 3,57%.

2 – TRIA TEME I TEMPI DELLO SPREAD ALTO E ATTACCA CASALINO: DA LUI VOLGARITÀ

Claudia Voltattorni per il “Corriere della Sera”

C' è lo spread: «A 320 è un livello che non possiamo mantenere troppo a lungo». Ci sono le banche: «Il sistema di misura del loro capitale si fa a valore di mercato, con lo spread troppo alto una parte si svaluta e pone un problema al sistema bancario, a quelle più deboli in particolare». C' è il rapporto deficit/pil al 2,4%: «Abbassarlo al 2% non cambia la situazione».

rocco casalino e marco 4

Però c' è anche «l' incertezza politica che pesa: ovvero dove il governo vuole andare a finire» e quindi «non si esclude che, di fronte ad una situazione in cui si deve intervenire, qualcosa possa cambiare». Un passo avanti e uno indietro.

Pur deciso nel difendere la sua manovra («è corretta, non ci sono motivi per cambiarla, non c' è un piano B»), il giorno dopo la bocciatura da parte della Commissione europea, il ministro dell' Economia Giovanni Tria non può ignorare l' ennesima giornata di tensione sui titoli di Stato italiani con lo spread tra Btp decennale e Bund tedeschi a 321 punti base.

tria conte di maio salvini casalino

Piazza Affari ha chiuso con un meno 1,69% (toccando i minimi dal febbraio 2017) e proprio i titoli bancari sono tra quelli più sofferenti. Ma se il vicepremier Luigi Di Maio ripete che «noi andiamo avanti» e pure il suo collega Matteo Salvini ribadisce «nessun passo indietro, dovesse mandarmi una lettera anche Gesù Bambino», Tria frena e, intervenendo a Porta a Porta, riconosce che «uno spread troppo alto non si può sostenere» e auspica un «confronto costruttivo e sereno» con l' Unione europea.

ROCCO CASALINO

«I fondamentali dell' Italia sono solidi: abbiamo un debito basso e l' Italia non vive al di sopra delle proprie possibilità». Si dice «sorpreso e perplesso per alcune valutazioni superficiali» contenute nella lettera Ue: «Vengono criticati punti che nella manovra non ci sono: forse è stata scritta un po' in fretta». E in un' intervista a Famiglia Cristiana esclude qualsiasi patrimoniale, «è una misura distruttiva». Dalla Russia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte definisce «solida l' economia italiana» e invita tutti «a fare squadra».

GIOVANNI TRIA

Tria ne approfitta per tornare sull' attacco di qualche tempo fa del portavoce di Conte Rocco Casalino ai tecnici del Mef. A Famiglia Cristiana dice: «Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato, specie se questi ricoprono una funzione di garanzia ed indipendenza universalmente riconosciuta: sono loro grato per la professionalità, dedizione e lealtà istituzionale». Immediata la replica del premier che ribadisce «piena fiducia al mio portavoce».

giovanni tria 5

Intanto, i rapporti Italia-Ue restano tesi. Ieri, il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici, commentando il gesto dell' europarlamentare leghista Angelo Ciocca che aveva strofinato la sua scarpa sui fogli del commissario, ha avvertito: «In un primo momento si sorride e si banalizza perché è ridicolo, poi ci si abitua a una sorda violenza simbolica e un giorno ci si sveglia con il fascismo». E ha aggiunto: «Restiamo vigili! La democrazia è un tesoro fragile». E la Lega intanto pensa ad una manifestazione per rispondere alla bocciatura dell' Europa.

