“LA STRADA E’ ANCORA LUNGA MA SIAMO ANCORA TUTTI INSIEME”, CALENDA ANNUNCIA CHE LA MOGLIE E’ TORNATA A CASA DOPO IL TRAPIANTO DI MIDOLLO - L' 8 SETTEMBRE SCORSO L’EX MINISTRO AVEVA DATO LA NOTIZIA DEL RICOVERO DELLA CONSORTE IN CURA PER UNA RECIDIVA DI LEUCEMIA

Da Libero Quotidiano

Respiro di sollievo per Carlo Calenda. La moglie è tornata a casa dopo un trapianto di midollo e un lungo ricovero in ospedale. È stato l' ex ministro dello Sviluppo economico a dare l' annuncio su Twitter: «Viola è tornata a casa. La strada è ancora lunga ma almeno siamo di nuovo tutti insieme». L' 8 settembre scorso lo stesso Calenda aveva dato la notizia del ricovero della consorte in cura per una recidiva di leucemia.

