“AL SUD LA GENTE VOTA M5S PERCHE’ HA VOGLIA DI CAMBIAMENTO” - OLIVIERO TOSCANI: “LA SINISTRA È ANDATA A VIVERE AI PARIOLI, È DIVENTATA BORGHESE NEL SENSO PIÙ TRISTE. MANCA L'ENERGIA, MANCA LA FANTASIA - SALVINI È LA DESTRA DELL'IGNORANZA TOTALE - MOBY VUOLE SOLO PERSONALE ITALIANO? AUMENTERANNO FURTI DI OROLOGI…”

OLIVIA E OLIVIERO TOSCANI

Da “Circo Massimo - Radio Capital”

Oliviero Toscani lancia l'allarme: se andate sui traghetti Moby, fate attenzione ai Rolex: "Se vogliono solo personale italiano, vuol dire che verranno rubati più orologi e gioielli. Siamo famosi per questo. Ci andranno tutti i leghisti, almeno sappiamo dove vanno": a Circo Massimo, su Radio Capital, il fotografo risponde con una provocazione alla campagna della compagnia di navigazione che vantava di avere solo dipendenti italiani.

LUIGI DI MAIO CON UNA FAN

"Ma che discorso è? Sono rigurgiti strani di imbecillità umana che un giorno saranno risolti ma che danno fastidio. Ma sapete quante cose abbiamo imparato da quelli che voi chiamate stranieri? La cultura si fa così", ricorda Toscani, che non pensa che la campagna di Moby rifletta il pensiero della maggioranza degli italiani: "Sono esempi minoritari", dice, "io vivo in Italia per scelta, non perché sono italiano. E ci vivrei anche se fossi straniero. Nonostante tutto, è un paese meraviglioso. E poi la gente è fantastica. Bisogna uscire da questo pessimismo, che non è maggioritario. E proprio le ultime elezioni dimostrano che non siamo pessimisti: la maggioranza ha preferito rischiare e votare così".

matteo salvini archivio fotogramma

Elezioni che hanno visto la vittoria del Movimento 5 Stelle soprattutto al sud, dove la gente, secondo Toscani, "ha voglia di cambiare" nonostante il movimento abbia "una schizofrenia unica: c'è chi era nel PD e ha votato contro il PD per ripicca, e c'è chi è di destra". A proposito di destra, l'altro vincitore delle politiche è Matteo Salvini che, per Toscani, "spaventa perché è la destra dell'ignoranza totale, e l'ignoranza spaventa. Se siamo un popolo di ignoranti? Abbastanza, nel senso che molti non sanno, ignorano".

MARCHIONNE RENZI ELKANN

Sconfitto, invece, il Partito Democratico. E Toscani ha deciso di saltare sul carro del perdente e tesserarsi: "Bisogna dire a quelli del PD che ci possono essere degli altri interessati. Il partito non va lasciato in mano a chi pensa che sia suo e poi lo fa diventare quello che è: è di tutto quelli che ci credono, quindi bisogna partecipare", dice Toscani, che definisce "fuori moda" la sinistra italiana: "È andata a vivere ai Parioli, è diventata borghese nel senso più triste. Manca l'energia, manca la fantasia. La classe politica italiana è mediamente molto triste a livello di progetto, di modo di esporre, di fare, di dire, di parlare. Non a caso arriva Grillo, che è un comico, e butta tutto per l'aria. È un fatto di forma. C'è bisogno di rigenerarsi, e il PD deve capire chi è".

renzi oscar farinetti

Per questo, tornando all'attualità politica, il fotografo non vede possibile un governo del Movimento 5 Stelle con il Partito Democratico, che "deve togliersi al responsabilità di governare e lasciar governare gli altri: hanno vinto, che facciano il governo". Il Movimento 5 Stelle propone il reddito di cittadinanza, ma Toscani si dice sicuro: "Non lo faranno, sono promesse elettorali. Lì cascherà l'asino. Una volta il comico era Grillo, ora tutto è Grillo. È tutta una comica. Ma lasciategli fare il governo, sarà fantastico".