“VADO DI PERSONA IN BRASILE A PRENDERE CESARE BATTISTI” – SALVINI GASATO DOPO LA VITTORIA DI BOLSO-NERO, CHE GLI HA PROMESSO L’ESTRADIZIONE DEL TERRORISTA ROSSO: “NON VEDO L’ORA DI INCONTRARLO E RECARMI PERSONALMENTE PER PORTARE BATTISTI NELLE PATRIE GALERE”

Da www.liberoquotidiano.it

“Non vedo l’ora di incontrare il neo-presidente Bolsonaro. Sarò lieto di recarmi personalmente in Brasile anche per andare a prendere il terrorista rosso Cesare Battisti e portarlo nelle patrie galere”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Eduardo Bolsonaro, figlio del nuovo presidente del Brasile e deputato federale, ha risposto al ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini che si era complimentato per la vittoria del padre Jair al ballottaggio delle elezioni presidenziali.

Salvini aveva scritto: “Dopo anni di chiacchiere, chiederò che ci rimandino indietro il terrorista rosso Battisti”. Bolsonero Sr aveva già promesso di ordinare l’estradizione in Italia dell’ex membro dei Proletari armati per il comunismo, condannato a diversi ergastoli e rifugiato in Brasile dal 2007.

